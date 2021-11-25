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Продавали фейкові посвідчення ОБСЄ. У Києві викрили шахраїв

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 15:33
Продавали фейкові посвідчення ОБСЄ. У Києві викрили шахраїв Фото: у Києві розкрили шахрайську схему з продажу фейкових посвідчень ОБСЄ (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві правоохоронці викрили схему з продажу фальшивих посвідчень співробітників місії ОБСЄ в Україні. Шахраї затримані, їм повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, шахраї організували виготовлення і продаж посвідчень співробітників так званої "міжнародної дипломатичної місії ОБСЄ» (International Diplomatic Mission). Злочинці видавали її справжню міжнародну організацію.

Для реалізації фальшивих посвідчень ОБСЄ шахраї зареєстрували Громадські організації зі схожою назвою офіційного представництва організації в Україні. Також вони створили сайт зі схожою назвою і дизайном.

Шахраї за 1,5 тисячі євро включали громадян України в списки членів неіснуючої "дипломатичної місії ОБСЄ". Після цього вони видавали їм посвідчення, схожі на оригінальні документи міжнародної організації.

Злочинці запевняли клієнтів, що за допомогою цих "посвідчень ОБСЄ" вони нібито зможуть отримати дипломатичний паспорт і перетинати кордон по "зеленому коридору" без карантинних обмежень, а також отримувати соціальну допомогу і безкоштовне лікування за кордоном.

"Насправді членство в цих громадських організаціях не давало ніяких переваг", - підкреслили в офісі генпрокурора.

Причетні до шахрайської схеми затримані. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Одному зі злочинців повідомили про підозру.

В ході обшуків у підозрюваного вилучено десятки підроблених посвідчень з логотипом ОБСЄ, печатки та бланки фейкової організації, а також підроблені посвідчення співробітників поліції та інших представників органів влади.

Фото: у Києві розкрили шахрайську схему з продажу фейкових посвідчень ОБСЄ (gp.gov.ua)

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