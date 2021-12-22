UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Продавал водительские права: в Харькове задержали на взятке инспектора Укртрансбезопасности

Автор: Иванна Шовкун

В Харькове на взятке попался инспектор Укртрансбезопасности. Он продавал водительские удостоверения без посещения автошколы и сдачи экзаменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным следствия, 36-летний чиновник за почти 10 тысяч гривен предлагал желающим получить водительское удостоверение. Он уверял "клиентов", что может договориться с сотрудниками Территориальных сервисных центров МВД Украины, руководителями лицензионных автошкол и медработниками.

Поймали инспектора во время получения взятки. Ему сообщено о подозрении. За такое преступление злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Фото: на взятке поймали инспектора Укртрансбезопасности (mvs.gov.ua)

Напомним, в Житомирской области Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему незаконной приватизации 1,2 тыс. гектаров земли на более 74 млн гривен. В организации "схемы" подозревают госслужащих.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВодительские права