Продавал водительские права: в Харькове задержали на взятке инспектора Укртрансбезопасности

В Харькове на взятке попался инспектор Укртрансбезопасности. Он продавал водительские удостоверения без посещения автошколы и сдачи экзаменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

По данным следствия, 36-летний чиновник за почти 10 тысяч гривен предлагал желающим получить водительское удостоверение. Он уверял "клиентов", что может договориться с сотрудниками Территориальных сервисных центров МВД Украины, руководителями лицензионных автошкол и медработниками.

Поймали инспектора во время получения взятки. Ему сообщено о подозрении. За такое преступление злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет.