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Масштабное хищение земель на 74 млн гривен. В Житомирской области разоблачили чиновников

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Житомирская область, Среда 22 декабря 2021 16:18
Масштабное хищение земель на 74 млн гривен. В Житомирской области разоблачили чиновников Фото: незаконная приватизация земель чиновниками в Житомирской области (dbr.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Житомирской области Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему незаконной приватизации 1,2 тыс. гектаров земли на более 74 млн гривен. В организации "схемы" подозревают госслужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечено, что правоохранители уже сообщили о подозрении руководителю одного из частных предприятий.

Он совместно с государственными регистраторами и должностными лицами Госгеокадастра области незаконно завладел более 1,2 тыс. га земли.

По данным следствия, в 2019 году подозреваемый основал частное предприятие, которое объявило себя правопреемником одного из колхозов. Эти земли принадлежали раньше именно этому колхозу.

А уже в 2020 году он начал регистрировать землю на свое предприятие, пользуясь государственными актами о собственности колхоза. Однако, эти акты в отношении колхоза уже утратили силу.

Указано, что госслужащие незаконно зарегистрировали за предпринимателем коммунальную землю площадью более 1,2 тыс. га рыночной стоимостью более 74 млн гривен.

Сейчас предприниматель подозревается в мошенничестве, совершенном организованной группой, и злоупотреблении полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается следствие, сейчас земля находится под арестом.

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Житомир ГБР
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