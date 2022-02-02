"Продавал" должности: правоохранители задержали псевдородственника главы МВД

Установлено, что злоумышленником оказался 41-летний уроженец Тернополя, который в 2017 году получил гражданство РФ.

"Мужчина - частный предприниматель, время от времени находится в Киеве. Однако, кроме легального бизнеса по продаже животных, занимается подделкой оперативных талонов правоохранительных органов", - рассказали в полиции.

Так, в разговоре со знакомым злоумышленник заверил, что он является близким родственником министра внутренних дел и может за 60 тысяч долларов "договориться" о кресле директора одного из департаментов.

Мошенник был задержан при получении им "аванса" в размере 10 тысяч долларов за соответствующую"услугу". Следователи готовят мужчине вручение подозрения.

Сейчас правоохранители внесли сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.

Фото: правоохранители задержали псевдородственника главы МВД (mvs.gov.ua)