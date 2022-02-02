"Продавав" посади: правоохоронці затримали псевдородича глави МВС

Встановлено, що зловмисником виявився 41-річний уродженець Тернополя, який у 2017 році отримав громадянство РФ.

"Чоловік - приватний підприємець, час від часу перебував у Києві. Однак, окрім легального бізнесу з продажу тварин, займається підробкою оперативних талонів правоохоронних органів", - розповіли у поліції.

Так, у розмові зі знайомим зловмисник запевнив, що він є близьким родичем міністра внутрішніх справ і може за 60 тисяч доларів "домовитися" про крісло директора одного з департаментів.

Шахрая було затримано під час отримання ним "авансу" у розмірі 10 тисяч доларів за відповідну "послугу". Слідчі готують чоловікові вручення підозри.

Наразі правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Фото: правоохоронці затримали псевдородича глави МВС (mvs.gov.ua)