Продати квартиру біля фронту: які ціни та попит на житло на сході України

Попри повномасштабну війну та постійні обстріли, ринок житла на сході України демонструє неочікувану активність. Попри війну українці готові інвестувати в житло, навіть у регіонах, де досі чути вибухи.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.
У 2025 році в Харківській області фіксують суттєве зростання інтересу до купівлі квартир. Порівняно з березнем 2024 року, попит на вторинному ринку зріс на 48%, а на квартири у новобудовах – на 79%.
На тлі підвищеного попиту ціни на житло в регіоні також зросли. Медіанна вартість квартир у Харкові у новобудовах на початку 2025 року становить 1,2 млн гривень (29 тис. доларів), що на 10% більше, ніж у 2024-му. Вторинний ринок також додав 10%: ціна зросла з 751 тис. гривень до 830 тис. гривень (20 тис. доларів).
У цілому в області середня ціна на вторинному ринку виросла на 8% – з 734 тис. гривень до 791 тис. гривень (19 тис. доларів).
На Донеччині ситуація протилежна. Через близькість до активних бойових дій попит на вторинному ринку впав на 38%. Пропозиція також скоротилася: на 53% по області. У містах ситуація виглядає так: у Слов’янську кількість оголошень зменшилась на 9%, у Краматорську – на 59%.
Ціни у містах зростали не суттєво. У Слов’янську медіанна вартість квартир піднялась на 9% і становить 359 тис. гривень (8,7 тис. доларів). У Краматорську – на 3%, до 333 тис. гривень (8 тис. доларів).
Загалом у східних регіонах кількість оголошень про продаж житла продовжує зменшуватись. У Харківській області за рік вторинний ринок «схуд» на 24%, а новобудови в Харкові втратили 26% оголошень. У Донецькій області скорочення ще відчутніше.
Аналітики пояснюють таку динаміку кількох факторів: попри попит, власники житла продовжують виїжджати з прифронтових регіонів, що підтримує пропозицію. Водночас ризики, пов’язані з безпекою, стримують бажання купувати нерухомість на територіях, близьких до лінії фронту, особливо на Донеччині.
Раніше РБК-Україна писало, що у 2025 році в Україні зростають ціни на нерухомість - найбільше подорожчали новобудови та приватні будинки. Попит підтримують державні програми ("єОселя", "єВідновлення") та очікування українців щодо перемоги. Найвигідніше інвестувати в житло у Києві, передмісті, Львові та Ужгороді. Новобудови дають вищу прибутковість, а вторинка - швидший дохід від оренди.
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