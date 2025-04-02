Як правильно інвестувати в нерухомість в Україні у 2025 році: поради експертів

Ринок нерухомості в Україні продовжує розвиватися попри війну. Квартири ж залишаються одним з кращих варіантів для інвестицій.

Про те, що відбувається на ринку нерухомості – у матеріалі РБК-Україна .

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Зростання цін на нерухомість

Ринок нерухомості України у 2025 році демонструє тенденцію до зростання цін. З початку року середня вартість квартир на первинному ринку зросла на 8,5%, досягнувши 2,3 млн гривень за однокімнатну квартиру.

Вторинний ринок також зафіксував зростання на 4,4%, де середня ціна квартир становить 1,8 млн гривень за однокімнатну квартиру.

Особливо активно дорожчають приватні будинки, що за останні місяці зросли в ціні на 16,6%, і тепер їх середня вартість складає 2,6 млн гривень за одноповерховий будинок.

Чому зберігається попит на житло

Як повідомила Олена Бондарук в коментарі РБК-Україна, ринок нерухомості активний вже декілька років завдяки державним програмам: Є-Оселя, Є-Відновлення та компенсацій військовим.

Експерт зазначила, що коштом держави зараз здійснюється багато угод. Зокрема, спостерігається наступний механізм, що працює по спіралі: інвестор купує житло, ремонтує, продає й отримує прибуток; знов купує нерухомість і так доти, поки не придбає необхідну нерухомість для постійного проживання.

Також є угоди, коли купують житло за власні заощадження, наприклад, ті, хто не планує повертатись в зруйновані міста. І завжди є попит на зміну житла за більш банальними, побутовими причинами – необхідність розширення квадратних метрів або отримання коштів від продажу квартири тощо.

"Українці завжди оптимістично налаштовані – вірять в перемогу і подорожчання нерухомості. Це також одна із причин активності ринку нерухомості", – розповіла РБК-Україна експерт. Тобто, нерухомість – це актив, ціна якого швидше за все буде зростати і її покупець впевнений у надійності та прибутковості своєї інвестиції, тому попит на житло зберігається на високому рівні.

Де в Україні вигідно купувати нерухомість

За словами Олени Бондарук, прибуткові інвестиції в нерухомість у 2025 році – це новобудови столиці та найближчого передмістя. Експерт додала, що окупність таких об’єктів складає 8-10 років, якщо здавати їх в оренду, або 25% доходу за умови ремонту та подальшого продажу.

Вибір локації та ліквідність об’єкта є основними факторами, які визначають успішність інвестицій. З огляду на активність ринку, інвестори переважно вибирають новобудови в готових будинках, а для тих, хто не має достатньо коштів, доступні варіанти з розтермінуванням платежів на початку будівництва.

Західні регіони, такі як Львів та Ужгород, також мають тенденцію до зростання цін. На сьогодні середня вартість однокімнатної квартири у Львові на вторинному ринку сягає 65 тисяч доларів, в Ужгороді – 55 тисяч доларів.

Яке житло варто обрати для інвестицій

Інвестори мають два основні варіанти для вкладень: новобудови та вторинне житло. Олена Бондарук прокоментувала особливості кожного з них:

Новобудови. Забудовники змушені підвищувати ціни на нерухомість через зростання вартості будівельних матеріалів та послуг. Державна служба статистики України прогнозує, що ціни на первинному ринку можуть зрости на 20–25% у 2025 році. Інвестори часто надають перевагу новобудовам, бо це все-таки нове житло і воно завжди буде обіцяти вищу окупність при перепродажу. Проте, без ознайомлення з дозвільними документами на землю, будівельні роботи, та без перевірки замовника й підрядників ризикувати не варто.

Вторинне житло. В цьому сегменті створюється "ринок покупця". На сайтах ціни на квартири можуть суттєво відрізнятися від фактичної вартості угоди. Ризики при купівлі нерухомості на вторинному ринку майже відсутні, якщо перевіряти документи належним чином. Для цього варто звертатись до професіоналів.

Інвестування в нерухомість є вигідним варіантом, однак важливо правильно вибирати об’єкти та враховувати усі можливі ризики. Ключовими чинниками для успіху є вибір локації, тип нерухомості та перевірка документів.