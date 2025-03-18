Продан закликала ветувати закон, який легалізує корупцію в земельній сфері

"Воєнний стан дав можливість владі звужувати права людей, обмежувати демократію. Але навіть воєнний стан не може виправдати бажання забрати землю, яку народ захищає від агресора зі зброєю. Воєнний стан зобов’язує протидіяти корупції, а не узаконювати. Проголосований законопроект 12089 забирає в народу України незаконно вилучені береги, ліси, поля, площі та парки. Тому підписала петицію і вас запрошую", - написала Оксана Продан.

У петиції зазначається, що законопроєкт №12089 "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача", проголосований Верховною Радою в другому читанні 13 березня, всупереч назві, спрямований на захист недобросовісних набувачів. Йдеться, зокрема, про ділянки, пов’язані з ексміністром аграрної політики Сольським, Денисом Комарницьким та соратниками Януковича.

"Законопроєкт спрямований на захист тих, хто незаконно отримав у приватну власність землі, які належать державі та територіальним громадам. Ідеться про ліси, водойми та прибережні смуги, пам’ятки археології, землі оборони, які водночас можуть бути лісами, землі природно-заповідного фонду. Закликаємо Вас накласти вето на законопроєкт №12089 "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача", - йдеться в петиції до президента.

Автори петиції пояснюють, що нині такі землі повертаються в судовому порядку державі та територіальним громадам. Утім, законопроект №12089 обмежить термін, протягом якого незаконно відчужені землі можна буде повернути у державну та комунальну власність. Також він обмежує державу та громади в можливості захищати свою власність у судовому порядку.

Крім того, законопроєкт передбачає, що держава повинна буде за бюджетні кошти оплатити незаконним власниками ринкову вартість таких земельних ділянок. В 2024 році вартість ділянок, за якими були подані позови, становила 407 млрд 285 млн гривень.

"Під час війни бюджетні кошти мають максимально підтримувати Сили оборони України, а не виплачуватися тим, хто незаконно отримав ділянки в лісах та на берегах річок!", - наголошується в петиції.

Про недопустимість ухвалення законопроекту в чинній редакції висловились судді Верховного Суду України, фахівці Міндовкілля, Мін’юсту, Держлісагентства, Держводагентства, громадські активісти, підкреслюється в петиції.