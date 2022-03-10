Продался за 40 тысяч гривен. В Харькове задержали наводчика оккупантов

По ее словам, с "тварью из Харькова" по телефону связался неизвестный, представившийся гражданином России. Он предложил ему вознаграждение в размере 40 тысяч гривен координата хлебзавода "Салтовский" и военного объекта ФЭД.

"Скотина из Харькова охотно принимает предложение и получает на банковскую карту обещанные 40 тысяч гривен", - добавила Венедиктова.

Генеральный прокурор подчеркнула, что 1 марта российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по переданным наводчиком координатам рядом с одним из объектов. Она отметила, что его завербовали не через шантаж или по идеологическим соображениям, а за 40 тысяч гривен.

"Цена твари в базарный день. Этот недочеловек задержан нашими органами. Ответит за все", - уточнила Венедиктова.