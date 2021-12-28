Продали младенцев иностранцам на 1,2 млн евро: правоохранители разоблачили банду

Установлено, что в состав группы входили двое организаторов - основателей частной клиники. Они вербовали малоимущих женщин для участия в программе так называемого "суррогатного материнства".

"Рожать младенцев женщины выезжали в Чехию. В то же время ни в каких документах не говорилось о суррогатном материнстве, зато указывалось, что младенцы рождены по стандартной процедуре. В свидетельстве о рождении детей матерью указывалась гражданка Украины, а отцом - иностранец", - рассказали в полиции.

Так, после чего "суррогатных матерей" заставляли выдать себя за биологических и оформить отказ от родительских прав в пользу иностранцев.

Известно, что за такие "услуги" организаторы получали 50-70 тысяч евро, а за 3 года своей "деятельности" им удалось получить от продажи младенцев более 1,2 млн евро.

Сейчас проведено 20 санкционированных обысков в клинике и по местам проживания фигурантов. Правоохранители изъяли документы и печати медицинских учреждений, а также автомобили премиум-класса.

Шестерым фигурантам уже объявлено о подозрениях в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) УКУ.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без такового.

Суд будет решать вопрос об избрании мер пресечения фигурантам в виде заключения под стражей с возможностью внесения залога в сумме 50 млн гривен каждому.