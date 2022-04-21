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Procter & Gamble может прекратить работу в России из-за санкций

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Москва, Четверг 21 апреля 2022 09:01
Procter & Gamble может прекратить работу в России из-за санкций Фото: Procter & Gamble может уйти из России (twitter.com/Flash43191300)
Автор: Александр Белоус

Производитель товаров для дома компания Procter & Gamble заявила, что, возможно, не сможет продолжать бизнес в России из-за санкций. Кроме того, на работу влияют ограничения для финансовых учреждений, проблемы поставок и денежно-кредитный контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

P&G и многие ее конкуренты свернули свой бизнес в России в марте после того, как Москва вторглась в Украину. В среду P&G назвала влияние войны на своих розничных клиентов, поставщиков и дистрибьюторов фактором, определяющим, сможет ли она остаться в России.

В P&G, которая также производит бритвы Gillette, в России работает около 2500 человек.

Компания заявила, что существует "высокий уровень неопределенности в отношении того, как будет развиваться война, какова будет ее продолжительность и ее окончательное разрешение".

Компания также заявила, что два ее завода в Украине могут быть уничтожены, что повлечет за собой финансовые потери компании. В Украине работает около 500 сотрудников P&G.

До войны бизнес P&G в России и Украине приносил от 1,5% до 2% ее чистых продаж и глобальной прибыли, заявили руководители во время телефонного разговора с аналитиками в среду.

В прошлом месяце P&G заявила, что прекращает все новые капиталовложения в России и "значительно сокращает" свой портфель, чтобы сосредоточиться на основных предметах гигиены, здоровья и личной гигиены.

P&G владеет торговыми марками Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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