Пробное ВНО на 19 и 26 марта отменили из-за войны
Проведение пробного внешнего независимого оценивания, которое было запланировано на 19 и 26 марта, отменены. Оно невозможно из-за вторжения российских войск в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр оценивания качества образования.
"Из-за позорных захватнических действий России против Украины наша привычная жизнь изменилась, мы вынуждены защищать свою землю, своих близких и родных, свои дома. Очевидно, что большинство запланированных заранее мероприятий в этой ситуации проводиться не могут, а будут проводиться позже, или вообще будут отменены", - говорится в сообщении.
В Центре отметили, "что скоро наступит мир, тогда мы сможем определиться с тем, как и когда будут проводиться образовательные оценивания".
"За уверенность в будущем спасибо нашим защитникам!" - добавили в центре.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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