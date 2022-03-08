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Пробное ВНО на 19 и 26 марта отменили из-за войны

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Украина, Вторник 08 марта 2022 10:43
Пробное ВНО на 19 и 26 марта отменили из-за войны Фото: пробное ВНО на 19 и 26 марта отменили (УНИАН)
Автор: Александр Белоус

Проведение пробного внешнего независимого оценивания, которое было запланировано на 19 и 26 марта, отменены. Оно невозможно из-за вторжения российских войск в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр оценивания качества образования.

"Из-за позорных захватнических действий России против Украины наша привычная жизнь изменилась, мы вынуждены защищать свою землю, своих близких и родных, свои дома. Очевидно, что большинство запланированных заранее мероприятий в этой ситуации проводиться не могут, а будут проводиться позже, или вообще будут отменены", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, "что скоро наступит мир, тогда мы сможем определиться с тем, как и когда будут проводиться образовательные оценивания".

"За уверенность в будущем спасибо нашим защитникам!" - добавили в центре.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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