Пробне ЗНО на 19 і 26 березня скасували через війну

Проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, яке було заплановано на 19 і 26 березня, скасовано. Воно не є можливим через вторгнення російських військ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр оцінювання якості освіти .

"Через ганебні загарбницькі дії Росії проти України наше звичне життя змінилося, ми вимушені захищати свою землю, своїх близьких і рідних, свої оселі. Очевидно, що більшість запланованих заздалегідь заходів у цій ситуації не можуть відбуватися, а будуть проводитися пізніше або й узагалі будуть скасовані", - йдеться в повідомленні.

У Центрі зазначили, "що скоро настане мир, тоді ми зможемо визначитися із тим, як і коли будуть проводитися освітні оцінювання".

"За упевненість у майбутньому дякуємо нашим захисникам!" - додали в Центрі.