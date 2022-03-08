Пробне ЗНО на 19 і 26 березня скасували через війну
Проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, яке було заплановано на 19 і 26 березня, скасовано. Воно не є можливим через вторгнення російських військ в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр оцінювання якості освіти.
"Через ганебні загарбницькі дії Росії проти України наше звичне життя змінилося, ми вимушені захищати свою землю, своїх близьких і рідних, свої оселі. Очевидно, що більшість запланованих заздалегідь заходів у цій ситуації не можуть відбуватися, а будуть проводитися пізніше або й узагалі будуть скасовані", - йдеться в повідомленні.
У Центрі зазначили, "що скоро настане мир, тоді ми зможемо визначитися із тим, як і коли будуть проводитися освітні оцінювання".
"За упевненість у майбутньому дякуємо нашим захисникам!" - додали в Центрі.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
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