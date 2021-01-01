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Проблемы с вакцинацией в США возникли из-за логистики, -  NYT

Автор: Даша Харченко

Кампания по вакцинации от коронавируса в США отстает от графика из-за проблем с логистикой. Так, во Флориде медики использовали менее четверти доступных доз.

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Об этом сообщает The New York Times.

В Пуэрто-Рико поставки сорвались из-за отъезда сотрудников на Рождество. А в Калифорнии врачи обеспокоены общей нехваткой препарата.

Изначально власти собирались привить до конца 2020 года 20 млн американцев. Однако по информации Центров по контролю и профилактике заболеваний, к этому дню прививки сделали только 2,8 млн человек.

В то же время менее чем за две недели с начала кампании по вакцинации от коронавируса в Израиле уже вакцинировали более 7% населения.

Напомним, в американском штате Калифорния объявили о втором подтвержденном случае в стране нового штамма коронавируса. Это является убедительным свидетельством того, что инфекция широко распространяется в США.

Ранее сообщалось, что Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердил высокую эффективность коронавирусной вакцины Moderna. Ее можно использовать людям от 18 лет.

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