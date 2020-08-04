Проблемы внутри УЗ угрожают социальным взрывом, - нардеп

Работники "Укрзализныци" дали свою оценку непрофессионализму, неэффективности и жадности руководства УЗ и Министерству транспорта и инфраструктуры Украины.

Об этом написал глава парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко в Facebook, комментируя акцию протеста, начатую работниками УЗ под стенами министерства.

"Отсутствие решения проблем компании грозит мощным социальным взрывом с непредсказуемыми политическими последствиями. И это будет на совести правления, наблюдательного совета УЗ, руководства Минтранса - всех тех, кто выписывает себе зарплаты и премии по несколько тысяч гривен в месяц, думая, что профессиональным железнодорожникам хватит и 12 000 в месяц", - считает Скичко.

В случае невыполнения требований, протестующие обещают устроить постоянное пикетирование Министерства транспорта и инфраструктуры.

Напомним, в июле комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры Верховной Рады объявил недоверие правлению "Укрзализныци" и поднял вопрос о сборе подписей за отставку министра транспорта Владислава Криклия.