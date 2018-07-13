Проблемы со своевременным вылетом в Украине имеют 7% самолетов

В Украине 93% всех воздушных судов вылетают вовремя

Подавляющее большинство воздушных судов в Украине осуществляют своевременные авиарейсы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам премьера, 93% всех воздушных судов вылетают вовремя, однако в Украине существует проблема ответственностью в сфере авиации.

"Но даже те 7% (авиарейсов, которые происходят с нарушением графика, - ред.) - это безумное количество, которая влияет и на качество, и на планы украинских граждан", - добавил он.

По его словам, все туристические компании являются частными. Они лицензируются в соответствии с принятым законодательством и на сегодня правительства не известна мощность этих туркомпаний.

"Соответственно, то, что произошло с туристической сферой очень трудно отмониторить в реальном времени. Мы не знаем, почему они, как вы говорите, продали на 20% больше путевок, чем они могли обслуживать. Это оперативно невозможно вычислить. Поэтому, это серьезный вызов с точки зрения, что есть проблема: относительно квалификационных требований, а также ответственности туристических компаний, и всего", - сообщил Гройман.

Напомним, в Кабинете министров Украины создана рабочая группа, которая нарабатывает предложения относительно усиления ответственности туристических операторов.