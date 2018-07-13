В Кабміні створили робочу групу для посилення відповідальності туроператорів

Кабмін планує створити більш жорсткі умови для ведення туристичного бізнесу

У Кабінеті міністрів України була створена робоча група, яка напрацьовує пропозиції щодо посилення відповідальності туристичних операторів. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами прем’єра, він дав доручення розібратись у ситуації першому віце- прем’єр -міністру з питань економіки, як тільки в українських туристів з'явились перші проблеми із відпочинком.

"Віце- прем’єр -міністр спільно з Міністерством інфраструктури утворили групу і зараз працюють над тим - як притягнути до відповідальності, внести пропозиції, а також посилити відповідальність за туристичну діяльність", - сказав Гройсман.

За його словами, зараз група розмірковує яким чином посилити відповідальність і зробити більш жорсткими умови ведення туристичного бізнесу.

Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві інфраструктури України склали рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній. Так, рейтинг складено враховуючи пунктуальність вильотів з України станом на червень. У міністерстві зазначили, що 93% авіарейсів з України в червні були виконані вчасно.