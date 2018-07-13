Проблеми з вчасним вильотом в Україні мають 7% літаків

В Україні 93% всіх повітряних суден вилітають вчасно

Переважна більшість повітряних суден в Україні здійснюють вчасні авіарейси. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами прем’єра, 93% всіх повітряних суден вилітають вчасно, проте в Україні існує проблема відповідальністю у сфері авіації.

"Але навіть ті 7% (авіарейсів, які відбуваються з порушенням графіка, - ред.) - це шалена кількість, яка впливає і на якість, і на плани українських громадян", - додав він.

За його словами, усі туристичні компанії є приватними. Вони ліцензуються відповідно до ухваленого законодавства й на сьогодні уряду не відома потужність цих туркомпаній.

"Відповідно, те, що відбулось з туристичною сферою дуже важко відмоніторити в реальному часі. Ми не знаємо, чому вони, як ви кажете, продали на 20% більше путівок, ніж вони могли обслуговувати. Це оперативно неможливо вирахувати. Тому, це серйозний дзвінок з точки зору, що є проблема: щодо кваліфікаційних вимог, а також відповідальності туристичних компаній, і всього", - повідомив Гройман.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів України створена робоча група, яка напрацьовує пропозиції щодо посилення відповідальності туристичних операторів.