Проблемы роста. Как Порошенко и его команда готовятся к выборам

Петр Порошенко и "Европейская солидарность" (ЕС) готовятся к следующим парламентским выборам. По всем опросам, партия пятого президента сумела улучшить свои электоральные позиции, если сравнивать с их результатами в 2019 году.

Если новую Верховную раду будут избирать сейчас, "Евросолидарность" может занять второе место, а значит – увеличить численность своей фракции в парламенте. Но это не является для них самоцелью. К следующим выборам команда Порошенко хочет подвинуть "Слугу народа" с лидерской позиции.

Этим круг их амбиций не ограничивается. Соратники пятого президента убеждены, что он не отступился от планов вновь стать главой государства. Правда, пока эта тема в партийном офисе на Лаврской предметно не обсуждается.

Чтобы воплотить задуманное, ЕС предстоит каким-то образом устранить главную преграду – потолок их рейтинга, который проломить пока не удается. С 2020 года поддержка Порошенко и его политсилы застыла на уровне 15% и колеблется минимально. Команда экс-президента уже прощупывает идеи, как решить эту проблему.

Ставка на места

Первая задача, которую сейчас поставили на Лаврской в процессе подготовки к следующему избирательному циклу – это ревизия и усиление партийной структуры. Этот процесс курирует глава центрального штаба, бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Непосредственно за партстроительство в "Евросолидарности" отвечает Олег Синютка.

В одном из материалов РБК-Украина уже подробно рассказывало, кто "вхож" в ближний круг Порошенко и за какое направление отвечает. С тех пор в его команде изменений не было.

По данным издания, в партии собираются попрощаться с около 5% своих депутатов в местных советах, применив императивный мандат. Такая опция предусмотрена новым избирательным законодательством. Местные партструктуры должны стать опорой ЕС во время будущих кампаний. Поэтому на Лаврской хотят очистить партию от "мимо проходящих людей, считающих, что они ничего никому не должны".

"К парламентским выборам мы готовимся постоянно. У нас есть руководитель избирательного штаба Александр Турчинов. Сейчас мы занимаемся реорганизацией региональной структуры. Руководители региональных организаций – это люди, которые будут возглавлять списки во время парламентских выборов, если не будет никаких изменений законодательства. Поэтому мы постоянно наготове", – объяснил РБК-Украина глава секретариата "Евросолидарности", народный депутат Максим Саврасов.

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов возглавляет штаб ЕС (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Дело в том, что следующие выборы в Раду пройдут по новой пропорциональной системе с открытыми списками. Финальный результат партии будет зависеть не только от ее бренда и общенационального рейтинга, но и от набора кандидатов в региональных списках.

Сильные и яркие локальные лидеры будут пользоваться спросом у всех партий первого "эшелона". Если экс-президенту и его команде удастся заручиться поддержкой влиятельных по местным меркам политиков – это может повысить их позиции во время следующей гонки.

Как рассказал изданию один из источников в штабе ЕС, Порошенко уже начал вести переговоры с отдельными кандидатами о том, чтобы они шли на выборы от его политсилы.

Кроме того, партия рассматривает возможность объединения с региональными проектами проевропейской направленности. Результаты выборов осенью прошлого года показали, что они зацементировали огромную поддержку у себя на местах, но на парламентский уровень им будет сложно прорваться из-за пятипроцентного барьера.

"Многие региональные партии, которые участвовали в последних местных выборах, будут искать себе бренд, под зонтиком которого они смогут пройти в Раду. Поэтому мы не исключаем, что к нашей команде на выборах присоединятся либо лидеры этих региональных партий, либо целые команды. Это в основном мэрские проекты. Но сейчас никаких конкретных переговоров с ними пока нет", – объяснил один из собеседников РБК-Украина в команде бывшего главы государства.

Что касается налаживания мостов с экс-соратниками времен президентства Порошенко, то пока эта перспектива выглядит туманной. Единственный формат объединения, который сейчас не прочь видеть на Лаврской – это с Виталием Кличко и его партией "УДАР".

Команда Порошенко не против снова объединиться с Кличко (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Однако их желания не сильно совпадают. В недавнем интервью РБК-Украина мэр Киева заявил, что его партия пойдет на выборы отдельно. Сейчас между экс-президентом и Кличко сложилась неплохая коммуникация, но к чему она дальше приведет – неизвестно, говорит один из источников в "Евросолидарности".

"С Гройсманом какие-либо союзы сейчас не рассматриваются вообще. Он везде рассказывает, что он спас страну, хотя Порошенко по факту вытянул его из винницкого базара. Проблема в том, что по всем опросам как раз Гройсман отбирает у нас больше всего. С Яценюком сохранились хорошие отношения, я бы не стал наотрез исключать такую возможность, но Аваков – нам это будет в минус", – пояснил собеседник.

Делать ставку сугубо на союзы и слияния на Лаврской не спешат. Объединение двух политсил не обязательно приводит к синергии двух рейтингов. Тем более, что с собственным рейтингом у Порошенко и "Евросолидарности" не все гладко.

Заложники рейтинга

Последние опросы, проведенные ведущими компаниями, показывают несколько, на первый взгляд, положительных тенденций для команды Порошенко. За него готовы отдать свой голос от 13 до 16% украинцев. Во втором туре президентских выборов расстановка сил могла бы измениться по сравнению с теми результатами, которые были в 2019 году. Сейчас социологи фиксируют 59% у Владимира Зеленского против 41% у Петра Порошенко.

Партийный рейтинг "Европейской солидарности" дублирует эту картину. По данным тех же исследований, на выборах в Раду эта политсила может набрать от 14 до 16%. Ей удалось нарастить поддержку со времен последней парламентской кампании, когда она набрала 8,1%. Но говорить о стабильно растущей динамике их поддержки пока не приходится.

Во-первых, сокращение разрыва – не в последнюю очередь заслуга просевших рейтингов провластной команды. Во-вторых, поддержка Порошенко при моделировании первого тура выборов не сдвинулась с отметки 2019 года.

Тогда он получил примерно столько же, сколько сейчас демонстрируют опросы – 15,95%. После выборов экс-президент и его команда работали над тем, чтобы укреплять свое ядро, но им почти не удалось его расширить.

Порошенко на данный момент достиг потолка своего рейтинга (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В-третьих, "Евросолидарность" по сути догнала результат своего лидера и дальше пока не двигается. Рейтинг партии держится в пределах 15% в течение последних почти двух лет. Сейчас потолок ЕС фактически упирается в проценты электоральной поддержки Порошенко, отметил директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Раньше у Порошенко были показатели выше, чем у партии. Но из-за высокого процента антирейтинга и недоверия к пятому президенту нет динамики в рейтинге "Евросолидарности". По этой причине ей больше некуда расти", – сказал эксперт.

Из октябрьского опроса "Рейтинга" следует, что около 55% респондентов совсем не доверяют Порошенко, еще 18% – скорее не доверяют. То, что принято называть антирейтингом, измеряется вопросом, за какого политика вы бы не проголосовали ни при каких обстоятельствах.

В том же исследовании "Рейтинга" экс-президент лидирует по этому показателю – у него 44%. Следом за ним идут Юрий Бойко с 35% и Юлия Тимошенко с 34%. Однако в самой партии не считают процент антирейтинга Порошенко критически опасной помехой.

"Перед выборами в 2014 году его антирейтинг был далеко за 50%. Но это не помешало ему стать президентом. Сейчас, по разным опросам, его антирейтинг в пределах 30-40%. Сейчас проблема антирейтинга не стоит. Порошенко не может всем нравиться. Нужно от этого отойти: если есть антирейтинг, то якобы все плохо. Есть хорошая аналогия: в американских фильмах есть плохие парни, которые спасают мир", – сказал РБК-Украина депутат Киевского облсовета от ЕС Владимир Горковенко, который входит в медиа-команду центрального офиса партии.

В любом случае, между 15% и тем же антирейтингом еще есть запас роста. Это пласт избирателей, которые не голосуют за Порошенко и его политсилу, при этом категорически не отметают такую возможность. Но с ними и над собой нужно работать.

Запас роста

Если оставаться в тех же информационных рамках и концентрироваться на прежней риторике – этим избирателей других политсил не завлечь, уверен директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

"В том формате, в котором ЕС ведет свою деятельность сейчас, она вряд ли сможет еще что-то прибавить к своему рейтингу. Без собственных изменений им приходится только надеяться на серьезные ошибки и отток электората от других партий. Впрочем, без новых идей шансы на увеличение их поддержки невелики", – добавил социолог.

Рассчитывать на переход избирателей от других политсил, не меняя себя, проблематично. Эту мысль подтверждает и эксперт Украинского института будущего, экс-глава Комитета избирателей Украины Игорь Попов: если "Евросолидарность" не будет обновляться, то так и застынет на 15%.

"Они уже поглотили до половины избирателей "Голоса". Чтобы собрать тех, кто колеблется или отошли от "Слуги народа", нужно менять что-то в своей программе, продвигать новые инициативы или показывать обновление команды", – отметил политтехнолог.

Команда Порошенко ищет новые подходы, чтобы привлечь дополнительный электорат (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

"Евросолидарности" следует пересмотреть свое позиционирование и расширить электоральное поле, полагает Антипович. Не обязательно для этого отказываться от лозунга "Армія, мова, віра", но его нужно дополнить, к примеру, экономическими и социальными месседжами.

"На одной критике Зеленского и "Армія, мова, віра" увеличить количество избирателей не получается и, похоже, что не получится", – уточнил Антипович.

В обществе остается запрос на новый тип политики, говорит Быченко. Протестное голосование на президентских выборах 2019 года доказало, что украинцы недовольны отношениями, которые годами выстраивались между государством и гражданами.

"Если "Европейская солидарность" сможет предложить такой новый тип взаимоотношений, тогда они смогут активно нарастить электоральную базу. Это пытались сделать Зеленский и "Слуга народа", но у них не особо удачно получается. Поэтому конкурировать с ними в этом вполне возможно", – предположил директор социологической службы Центра Разумкова.

Что еще может сказаться на электоральном успехе экс-президента и его политсилы – это повестка будущих выборов, считает Попов. Если к тому времени основным насущным вопросом, волнующим украинцев, будет, вступаем ли мы в Евросоюз или нет, воюем ли мы с Россией или не воюем – это может сыграть в пользу Порошенко и его команды.

"Но если повестка будет касаться вопросов диджитализации или других тем, выигрышных для Зеленского, тогда колеблющиеся избиратели примкнут к нему", – уточнил экс-председатель КИУ.

Собеседники в "Евросолидарности" признают: проблема роста, действительно, есть. Сейчас они ищут способы, как достучаться к избирателям. Для этого проводятся соцопросы и фокус-группы и анализируется отклик разных электоральных групп. Один из вариантов – задействовать своих местных представителей, чтобы они более активно продвигали партию и ее лидера.

"Мы работаем над тем, чтобы наращивать рейтинг. Порошенко показывает, что его деятельность не заканчивается избирательной кампанией. Он продолжает помогать армии, проводит поездки как по Украине, так и за рубежом, он не сворачивает волонтерские проекты. То есть он делает то же самое, что должен был бы делать президент", – объяснил один из источников.

Команда Порошенко рассчитывает вытеснить "Слугу народа" с лидерских позиций (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

С сентября политсила экс-президента решила разбавить свою риторику, кроме атак и контратак на правящую команду, социальной тематикой. "Европейская Солидарность" предлагает за счет средств МВФ выплатить пенсионерам 13-ю пенсию, погасить долги военным, увеличить объем субсидий и пополнить "ковидный" фонд для поддержки врачей и больных. Собеседники издания в Кабмине эту инициативу не одобряют, считая ее технически невыполнимой.

"Так мы пытаемся расширить нашу риторику и электоральную базу. Пытаемся экспериментировать. С одной стороны, социальная тематика – это не совсем наше. Мы предлагали идеи, которые больше свойственны для Юлии Тимошенко. Но с другой – учитывая, что социально-экономическая ситуация сейчас болезненная для украинцев, то почему бы не говорить о ее решениях", – пояснил собеседник в команде ЕС.

Есть еще один нюанс, который может плохо сказаться на рейтингах Порошенко и его политсилы. Если в делах против Виктора Медведчука следствие по цепочке придет к экс-президенту, это может нанести удар по его позициями. К тому же руководство правоохранительных органов уже намекало, что к угольным схемам, в которых они подозревают лидера ОПЗЖ, может быть причастна "верхушка" предыдущей власти.

"Мы не исключаем, что такое подозрение может появиться, если найдется следователь, готовый это подписать. Они пытаются привязать Порошенко к Медведчуку. У нас есть подозрения, что они готовят какую-то историю против Порошенко под Новый год. Это могло бы немного ободрить избирателей Зеленского и "Слуги народа", – отметил один из источников на Лаврской.