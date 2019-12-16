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Проблемы с отоплением до сих пор остаются в трех областях

Новости » Общество     16.12.2019 - 10:30
Проблемы с отоплением до сих пор остаются в трех областях
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проблемы обещают устранить в ближайшее время

По состоянию на 16 декабря, по информации областных и Киевской городской государственных администраций, 21 область и Киев на 100% подключены к отоплению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минэнерго.

Отмечается, что проблемы с поставкой тепла остаются в трех областях. Не отапливаются:

  • в Запорожской области в Васильевском районе 1 учебное заведение. Учебный процесс приостановлен. Ориентировочный срок подключения - 16.12.2019
  • в Кировоградской области - в г. Светловодск 1 жилой дом. Ориентировочный срок подключения - 16.12.2019
  • в Полтавской области в Решетиловском районе 1 учебное заведение. Ориентировочный срок подключения - 17.12.2019

Напомним, ранее сообщалось, что проблемы с отоплением в Кировоградской области должны быть устранены до 12 декабря, а в Запорожской - до 15 декабря.

РБК-Украина писало, что "Нафтогаз Украины" установил на период с 1 января до 1 мая 2020 года гарантированную оптовую цену газа для потребителей, которые имеют право на приобретение на льготных условиях (ПСО). Цена по умолчанию установлена на уровне 5,5 грн за кубометр (без НДС и транспортировки).

Часть Харьковской области останется без тепла в случае прекращения транзита газа Зеленский анонсировал снижение тарифов на тепло почти в два раза
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