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Проблеми з опаленням досі залишаються в трьох областях

Новини » Суспільство     16.12.2019 - 10:30
Проблеми з опаленням досі залишаються в трьох областях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Проблеми обіцяють усунути найближчим часом

Станом на 16 грудня, за інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій, 21 область та м.Київ на 100% підключені до опалення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міненерго.

Зазначається, що проблеми з постачанням тепла залишаються в трьох областях. Не опалюються:

  • у Запорізькій області - у Василівському районі 1 навчальний заклад. Учбовий процес призупинено. Орієнтовний термін підключення - 16.12.2019
  • у Кіровоградській області - у м. Світловодськ 1 житловий будинок. Орієнтовний термін підключення - 16.12.2019
  • у Полтавській області - в Решетилівському районі 1 навчальний заклад. Орієнтовний термін підключення - 17.12.2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проблеми з опаленням у Кіровоградській області повинні бути усунені до 12 грудня, а в Запорізькій - до 15 грудня.

РБК-Україна писало, що "Нафтогаз України" встановила на період з 1 січня до 1 травня 2020 року гарантовану оптову ціну газу для споживачів, які мають право на придбання на пільгових умовах (ПСО). Ціна за замовчуванням встановлена на рівні 5,5 грн за кубометр (без ПДВ і транспортування).

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