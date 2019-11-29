Проблемы с отоплением остаются в трех областях и Киеве

Полное подключение объектов социального и жилищного фонда к отоплению должно произойти 15 декабря
В Украине по состоянию на пятницу, 29 ноября, проблемы с подключением отопления наблюдаются в Запорожской, Кировоградской, Полтавской областях и городе Киеве. Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий в Facebook.
В Минрегион отметили, что полное подключение всех объектов социального и жилищного фонда должно произойти 15 декабря.
В целом в Украине на 100% подключена к отоплению 21 область. При это проблемы наблюдаются в трех областях и Киеве. В частности:
Напомним, РБК-Украина писало, что в результате порывов в теплосетях половина города осталась без тепла. 28 ноября в Кировоградской облгосадминистрации сообщили, что полностью устранили порывы.
Ранее сообщалось, что прокуратура открыла производство из-за срыва отопительного сезона в Светловодске. По данным следствия, должностные лица коммунального предприятия не провели надлежащую подготовку к отопительному сезону котельного оборудования и тепловых сетей.