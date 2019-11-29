Проблемы с отоплением остаются в трех областях и Киеве

В Украине по состоянию на пятницу, 29 ноября, проблемы с подключением отопления наблюдаются в Запорожской, Кировоградской, Полтавской областях и городе Киеве. Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий в Facebook.

В Минрегион отметили, что полное подключение всех объектов социального и жилищного фонда должно произойти 15 декабря.

В целом в Украине на 100% подключена к отоплению 21 область. При это проблемы наблюдаются в трех областях и Киеве. В частности:

в Запорожской области - 1 учебное заведение, ориентировочный срок подключения - 01.12.2019. Еще 2 учебных заведения на реконструкции - воспитанники посещают другие учреждения дошкольного образования, сроки подключения 10 и 15 декабря;

в Кировоградской области - в г. Светловодск неотапливаемых 3 жилых дома и 1 учебное заведение. Ориентировочный срок подключения - 29.11.2019;

в Полтавской области - в Решетиловском районе не отапливаются 13 учебных заведений. Ориентировочный срок подключения - 02.12.2019;

в г. Киев - неотапливаемых 4 жилых дома. Ориентировочный срок подключения - 01.12.2019.

Напомним, РБК-Украина писало, что в результате порывов в теплосетях половина города осталась без тепла. 28 ноября в Кировоградской облгосадминистрации сообщили, что полностью устранили порывы.

Ранее сообщалось, что прокуратура открыла производство из-за срыва отопительного сезона в Светловодске. По данным следствия, должностные лица коммунального предприятия не провели надлежащую подготовку к отопительному сезону котельного оборудования и тепловых сетей.