Проблемы энергетиков нельзя решать за счет других отраслей, - эксперт

Он напомнил: тариф на передачу электроэнергии регулярно повышают, хотя никаких экономических оснований для этого нет.

"Не совсем понятно, почему тариф на передачу электроэнергии должен постоянно расти. Те же самые усилия, те же самые инвестиции, и сама ситуация. Энергия как передавалась, так и передается. Почему этот тариф должен постоянно расти? Четвертый раз происходит рост. Какая тут логика?" - отметил Ткаченко.

По его словам, рост тарифа на передачу тока приводит к удорожанию электроэнергии для бизнеса, что особенно сильно бьет по промышленности, в частности металлургии, которая потребляет много электроэнергии для производства продукции.

"Любой рост составляющих и в частности на передачу электроэнергии делает дороже электроэнергию. Но электроэнергия - это одна из крупнейших расходных статей для металлургии. Поэтому ничего удивительного, что металлургию эта ситуация шокирует", - пояснил Ткаченко.

По его мнению, власть должна найти другой механизм для решения проблем задолженности в энергетической отрасли и не повышать тарифы на электричество для бизнеса, которые ставят промышленность на грань выживания.

"Мы понимаем, что у энергетиков достаточно сложная ситуация, она сложнее, чем была раньше. Но точно не металлурги стали причиной сложностей, которые имеет эта отрасль. И нельзя решать все проблемы одной отрасли за счет другой отрасли", - подчеркнул Ткаченко.