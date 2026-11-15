Проблему напруження між силовими відомствами треба вирішувати, - військовий експерт

"Брифінг генерала Сергія Дуки був насичений різкими і дуже цікавими сигналами. Кожен із викладених фактів, безумовно, заслуговує на вивчення і публічний звіт за результатами розгляду. А ще краще – прозоре розслідування", – зазначив Бабак, коментуючи заяви Дуки під час виступу біля Лук’янівського СІЗО.



Водночас головною проблемою він назвав напружені відносини між силовими структурами.



"Для мене головний меседж у тому, що проблему напружених стосунків між силовими відомствами в Україні потрібно вирішувати. Бо це схоже на абсурд, коли під час війни воюють між собою українські силові відомства", – наголосив експерт.



На його переконання, ситуацію не можна залишати без належної уваги або розраховувати, що конфлікт з часом вичерпається сам собою. Він вважає, що для цього потрібне політичне втручання.



Одним із можливих механізмів Бабак назвав створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, про яку говорив Дука. На його думку, до її складу мають увійти представники всіх парламентських фракцій, зокрема опозиційних.



Водночас, зважаючи на невисокий рівень довіри суспільства до парламенту, експерт пропонує залучити до роботи комісії представників громадськості. Зокрема, ветеранів, авторитетних військових із бойовим досвідом та фахівців у галузі кримінального процесуального права.



Бабак наголошує, що результати такого розслідування мають бути переконливими для суспільства, а сам процес - прозорим.



Окремо він звернув увагу на проблему публічних затримань і кримінальних проваджень, які супроводжуються широким розголосом, але згодом не отримують логічного завершення.



"Найбільше суспільство дратують історії, коли із затримання робиться шоу, а через декілька місяців справу тихенько закривають", – зазначив експерт.



На його думку, правоохоронна та судова системи мають зосередитися не на публічному ефекті від гучних справ, а на доведенні їх до законного результату.