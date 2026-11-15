Проблему напряжения между силовыми ведомствами нужно решать, - военный эксперт

"Брифинг генерала Сергея Дуки был насыщен резкими и очень интересными сигналами. Каждый из изложенных фактов, безусловно, заслуживает изучения и публичного отчета по результатам рассмотрения. А еще лучше – прозрачное расследование", – отметил Бабак, комментируя заявления Дуки во время выступления возле Лукьяновского СИЗО.



В то же время, главной проблемой он назвал напряженные отношения между силовыми структурами.



"Для меня главный месседж в том, что проблему напряженных отношений между силовыми ведомствами в Украине нужно решать. Потому что это сродни абсурду, когда во время войны воюют между собой украинские силовые ведомства", - подчеркнул эксперт.



По его убеждению, ситуацию нельзя оставлять без должного внимания или рассчитывать, что конфликт со временем иссякнет сам собой. Он считает, что для этого необходимо политическое вмешательство.



Одним из возможных механизмов Бабак назвал создание временной следственной комиссии Верховной Рады, о которой говорил Дука. По его мнению, в ее состав должны войти представители всех парламентских фракций, в том числе оппозиционных.



В то же время, учитывая невысокий уровень доверия общества к парламенту, эксперт предлагает привлечь к работе комиссии представителей общественности. В частности, ветеранов, авторитетных военных с боевым опытом и специалистов в области уголовного процессуального права.



Бабак отмечает, что результаты такого расследования должны быть убедительными для общества, а сам процесс - прозрачным.



Отдельно он обратил внимание на проблему публичных задержаний и уголовных производств, сопровождающихся широкой оглаской, но впоследствии не получающих логического завершения.



"Больше всего общество раздражают истории, когда из задержания делается шоу, а через несколько месяцев дело тихонько закрывают", - отметил эксперт.



По его мнению, правоохранительная и судебная системы должны быть сосредоточены не на публичном эффекте от громких дел, а на доведении их до законного результата.