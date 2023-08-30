Проблему боргів "Енергоатому" може вирішити докапіталізація чи випуск облігацій, - юрист

"Є два варіанти. Перший - докапіталізація "Енергоатому" - держава має увійти в цей процес, збільшивши статутний капітал живими грошима, якими компанія буде розраховуватися. Другий - випуск короткострокових облігацій "Енергоатомом" під певну докапіталізацію чи певний бізнес-план, що допоможе розрахуватися з боргами", - сказав Трохимець.

Адвокат підкреслив, що на сьогодні заборгованість "Енергоатому" перед ДП "Гарантований покупець" складає близько 17 млрд грн тільки за поточний рік і це формує проблему ланцюгової заборгованості перед всіма компаніями ринку елеткроенергетики.

"Зрозуміло, що учасники ринку хотіли б бачити певний графік погашення цієї заборгованості. Під цей графік вони будуть планувати свої ремонтні кампанії, обслуговування кредитних зобов'язань перед банками та інше", - додав Трохимець.

На його думку, ринок електроенергії перебуває на критичній межі, коли кошти для проходження наступного опалювального сезону треба отримати якнайшвидше, а не в кінці року.

"Вже часу чекати немає. Те що, що почнуть розраховуватися саме напередодні Нового року, означає, що ці гроші вже навряд чи зарадять. Багато операторів системи розподілу та обленерго вже заявили, що вони об’єктивно не готові до проведення ремонтних кампаній на зиму", - підсумував Трохимець.

Нагадаємо, раніше президент "Енергоатома" Петро Котін 17 серпня заявив, що компанія планує розпочати у вересні процес погашення боргів перед постачальниками електроенергії для населення і планує закінчити цей процес до кінця року.