Проблеми з реалізацією газу ставлять під загрозу збереження видобутку газу, - експерт

Через зменшення споживання газу промисловістю та заборону експорту газовидобувні компанії залишились без ринку збуту. Це загрожує вітчизняному газовидобутку та енергетичній безпеці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

"Ситуація близька до "ринку покупця", де фактично "Нафтогаз" диктує ціну. Інтерес покупця зрозумілий - отримати нижчу ціну. Але занижена ціна обмежуватиме можливості компаній реінвестувати (не говорячи вже про стримування відповідного інтересу), що зрештою ставитиме під загрозу збереження та нарощення обсягів видобутку газу і енергетичну незалежність країни, відповідно", - написав він у своєму блозі інформагентства Уніан.

За словами Прокіпа, газовидобувні компанії опинились в складному становищі - вони втратили ключових споживачів - промисловість, а експортувати не можуть через заборону.

"При цьому "Нафтогаз" - ключовий гравець ринку - продав майже піврічну потребу природного газу компанії "АрселорМіттал". Це наводить на думку, що "Нафтогаз", який, як повідомляють медіа, розраховує на сотні мільярдів дотацій з бюджету, запропонував ціну нижчу, ніж приватні компанії, намагаючись купити ресурс цих же приватних компаній", - зауважив аналітик.

Разом з тим, досвід минулих десятиліть показав, наскільки видобуток та газова незалежність країни чутливі до маніпуляцій із податками та ціновим регулюванням, і цей урок варто вже засвоїти, вважає Прокіп.

Нагадаємо, колишній генеральний директор "Оператора газотранспортної системи (ГТС) України" Сергій Макогон вважає, що експорт газу дасть змогу залучити додаткові кошти до держбюджету й підтримає економіку.