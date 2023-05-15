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Проблемы с реализацией газа ставят под угрозу сохранение добычи газа, - эксперт

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Понедельник 15 мая 2023 21:12
Проблемы с реализацией газа ставят под угрозу сохранение добычи газа, - эксперт Фото: проблемы с реализацией газа ставят под угрозу сохранение добычи газа (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Из-за уменьшения потребления газа промышленностью и запрета экспорта газодобывающие компании остались без рынка сбыта. Это чревато отечественной газодобычей и энергетической безопасностью Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика по энергетике Украинского института будущего Андриана Прокипа.

"Ситуация близка к "рынку покупателя", где фактически "Нафтогаз" диктует цену. Интерес покупателя понятен - получить более низкую цену. Но заниженная цена будет ограничивать возможности компаний реинвестировать (не говоря уже о сдерживании соответствующего интереса), что в конечном итоге будет ставить под угрозу сохранение и наращивание" объемов добычи газа и энергетическую независимость страны соответственно", - написал он в своем блоге информагентства Униан.

По словам Прокипа, газодобывающие компании оказались в сложном положении – они потеряли ключевых потребителей – промышленность, а экспортировать не могут из-за запрета.

"При этом "Нафтогаз" - ключевой игрок рынка - продал почти полугодовую потребность природного газа компании "АрселорМиттал". Это приводит к мнению, что "Нафтогаз", который, как сообщают медиа, рассчитывает на сотни миллиардов дотаций из бюджета, предложил цену ниже," нежели частные компании, пытаясь купить ресурс этих же частных компаний", - отметил аналитик.

Вместе с тем опыт прошлых десятилетий показал, насколько добыча и газовая независимость страны чувствительны к манипуляциям с налогами и ценовым регулированием, и этот урок уже стоит усвоить, считает Прокоп.

Напомним, бывший генеральный директор "Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины" Сергей Макогон считает, что экспорт газа позволит привлечь дополнительные средства в госбюджет и поддержит экономику.

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