"Проблема в уряді". Глава МЗС закликав владу Німеччини прискорити постачання снарядів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в інтерв'ю Bild.

За його словами, німецькі оборонні компанії готові постачати боєприпаси українським військовим. Проте наразі затримка виникла на рівні уряду.

"Я думаю, що Німеччина дійсно могла б більше допомогти боєприпасами. З артилерійськими боєприпасами. Ми сіли з українськими представниками та німецькою збройною промисловістю, і німецька промисловість у моїй присутності вимагала від німецького уряду одного: підписаних контрактів. Ми готові доставити. Отже, проблема в уряді", - зазначив він.

Крім того, міністр додав, що не очікує найближчим часом на постачання Україні бойових літаків, оскільки це " дуже складне завдання з логістики та технічної точки зору".

"Тому ми радимо вже зараз розпочати підготовку українських пілотів на західних літаках, щоб, коли буде прийнято рішення про надання літаків, ми не витрачали час чи багато місяців на навчання", - підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, міністри оборони країн ЄС збиралися, щоб вирішити проблему з дефіцитом боєприпасів для України.

За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, в ЄС попередньо домовились прискорити закупівлю та постачання боєприпасів для ЗСУ.

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