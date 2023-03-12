"Проблема в правительстве". Глава МИД призвал власти Германии ускорить поставки снарядов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Уркианы Дмитрия Кулебу в интервью Bild.

По его словам, немецкие оборонные компании готовы поставлять боеприпасы украинским военным. Однако задержка возникла на уровне правительства.

"Я думаю, что Германия действительно могла бы больше помочь боеприпасами. С артиллерийскими боеприпасами. Мы сели с украинскими представителями и немецкой вооруженной промышленностью, и немецкая промышленность в моем присутствии требовала от немецкого правительства одного: подписанных контрактов. Мы готовы доставить. Итак, проблема в правительстве", - отметил он.

Кроме того, министр добавил, что не ожидает в ближайшее время поставок Украине боевых самолетов, поскольку это "очень сложная задача с логистики и технической точки зрения".

"Поэтому мы советуем уже сейчас начать подготовку украинских пилотов на западных самолетах, чтобы, когда будет принято решение о предоставлении самолетов, мы не тратили время или много месяцев на обучение", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, министры обороны стран ЕС собирались, чтобы решить проблему с дефицитом боеприпасов для Украины.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в ЕС предварительно договорились ускорить закупку и поставку боеприпасов для ВСУ.

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