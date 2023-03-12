ua ru
Вс, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Проблема в правительстве". Глава МИД призвал власти Германии ускорить поставки снарядов

Новина українською →
Берлин, Воскресенье 12 марта 2023 11:38
"Проблема в правительстве". Глава МИД призвал власти Германии ускорить поставки снарядов Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство Германии замедляет поставку боеприпасов для Украины. Берлин призывают ускорить решение вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Уркианы Дмитрия Кулебу в интервью Bild.

По его словам, немецкие оборонные компании готовы поставлять боеприпасы украинским военным. Однако задержка возникла на уровне правительства.

"Я думаю, что Германия действительно могла бы больше помочь боеприпасами. С артиллерийскими боеприпасами. Мы сели с украинскими представителями и немецкой вооруженной промышленностью, и немецкая промышленность в моем присутствии требовала от немецкого правительства одного: подписанных контрактов. Мы готовы доставить. Итак, проблема в правительстве", - отметил он.

Кроме того, министр добавил, что не ожидает в ближайшее время поставок Украине боевых самолетов, поскольку это "очень сложная задача с логистики и технической точки зрения".

"Поэтому мы советуем уже сейчас начать подготовку украинских пилотов на западных самолетах, чтобы, когда будет принято решение о предоставлении самолетов, мы не тратили время или много месяцев на обучение", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, министры обороны стран ЕС собирались, чтобы решить проблему с дефицитом боеприпасов для Украины.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в ЕС предварительно договорились ускорить закупку и поставку боеприпасов для ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Дмитрий Кулеба Военная помощь
NEWS
За сутки ВСУ уничтожили более 1000 россиян, в общем потери РФ приблизились к 160 тысячам
За сутки ВСУ уничтожили более 1000 россиян, в общем потери РФ приблизились к 160 тысячам
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации