Проблема терроризма не решена. Байден продлил действие ЧП в США

Джо Байден направил уведомление о том, что чрезвычайное положение в стране в отношении лиц, которые совершают, угрожают совершить или поддерживают терроризм, будет действовать и после 23 сентября 2021 года.

"До сих пор не решен кризис, обусловленный серьезными террористическими актами и угрозами терроризма от иностранцев, включая террористические атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Пенсильвании и против Пентагона, а также непрекращающаяся и непосредственная угроза дальнейших нападений на Соединенные Штаты или граждан США, что привело к объявлению чрезвычайного положения в стране 23 сентября 2001 года", - заявил президент США.

Байден считает, что этот кризис продолжает представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

"По этой причине я решил, что необходимо продолжить чрезвычайное положение в стране", - добавил он.