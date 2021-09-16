Проблема тероризму не вирішена. Байден продовжив дію НС в США

Джо Байден надіслав повідомлення про те, що надзвичайний стан в країні щодо осіб, які вчиняють, погрожують вчинити або підтримують тероризм, діятиме і після 23 вересня 2021 року.

"Досі не вирішена криза, зумовлена серйозними терористичними актами і погрозами тероризму від іноземців, включаючи терористичні атаки 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, Пенсільванії і проти Пентагону, а також безперервна і безпосередня загроза подальших нападів на Сполучені Штати або громадян США, що призвело до оголошення надзвичайного стану в країні 23 вересня 2001 року", - заявив президент США.

Байден вважає, що ця криза продовжує представляти незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів.

"З цієї причини я вирішив, що необхідно продовжити надзвичайний стан в країні", - додав він.