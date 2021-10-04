"Проблема с сетью": в Facebook занимаются восстановлением работы

Команда Facebook занимается восстановлением работы. Возникли проблемы с сетью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление главы технической службы Facebook.
Команда принесла извинения в связи со сбоем.
"Искренние извинения перед всеми, кого прямо сейчас затронули перебои в работе сервисов Facebook. У нас возникли проблемы с сетью, и команды работают как можно быстрее, чтобы ее восстановить", - говорится в сообщении.
Ранее издание NYT сообщило, что сотрудники IT-гиганта не могут попасть в офис компании из-за того, что у них не работают электронные пропуска.