"Проблема з мережею": у Facebook займаються відновленням роботи

Команда Facebook займається відновленням роботи. Виникли проблеми з мережею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заява голови технічної служби Facebook.
Команда вибачилася у зв'язку зі збоєм.
"Щирі вибачення перед усіма, кого прямо зараз торкнулися перебої в роботі сервісів Facebook. У нас виникли проблеми з мережею, і команди працюють якомога швидше, щоб її відновити", - йдеться в повідомленні.
Раніше видання NYT повідомило, що співробітники IT-гіганта не можуть потрапити в офіс компанії через те, що, що у них не працюють електронні перепустки.