Проблема с отоплением в Смеле будет решена до конца недели, - Гончарук

Проблемы со стартом отопительного сезона в городе Смела Черкасской области будут решены до конца недели. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гончарука, Смела в этом году оказался одним из самых проблемных городов в Украине по запуску отопления. Несмотря на это, премьер отметил, что критической ситуации там нет.

"Отопительный сезон в Украине всегда начинался в ручном режиме. К сожалению, настолько плохо работает система - долги, устаревшие коммуникации, куча проблем - это все приводит к тому, что буквально каждым городом приходится заниматься в ручном режиме. В этом году Смела снова была одним из наиболее проблемных населенных пунктов с точки зрения запуска отопления. Решение мы нашли, думаю, что уже до конца недели проблема будет полностью снята. Критической ситуации там точно нет", - сообщил Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин создал рабочую группу для решения проблем со стартом отопительного сезона в Украине. В частности, проблемы наблюдались в Смеле.

Также РБК-Украина писало, что отопительный сезон стартовал в 10 областях - в Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой.