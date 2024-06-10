Проблема географії. Навіщо РФ вкиди про "захоплення" Рижівки та що відбувається в "сірій зоні"

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Як кадирівське "захоплення" Рижівки виявилося фейком

Напередодні голова Чечні Рамзан Кадиров розмістив пост про нібито захоплення села Рижівка. За його словами, населений пункт "за три дні" зайняв полк "Ахмат" спільно з іншими окупаційними підрозділами.

Пост супроводжувався відео роботи мінометів, танків, артилерії, ударів FPV-дронами та просування диверсійних груп на сході Рижівки. Крім того, на кадрах зображено окупанта з російським триколором нібито в будівлі сільської ради.

Інформацію про бої у прикордонному районі Сумської області поширили також "Z-воєнкори". Але казали не про масштабні наступальні дії та захоплення села, а про проникнення ДРГ.

Як заявив голова Білопільської міської громади Юрій Зарко, Рижівка фактично перебуває на лінії зіткнення, і по селу проходить державний кордон. Через це диверсанти іноді туди заходять, користуючись географічними умовами, такими як річка і ліси. Проте кадирівські кадри не стосуються Рижівки.

"У тому плані, що немає таких будівель, немає такої річки, яку ми бачили на фотографіях у соціальних мережах", - додав він.

На його думку, гучні заяви можуть бути відповіддю на весняний рейд "Російського добровольчого корпусу" до селища Тьоткіно в Курській області. Або інформаційно-психологічною операцією, щоб посіяти паніку.

"Поки дуже важко сказати, яка там логіка. Можливо, це просто бажання відтягнути наші сили, посіяти невпевненість, насамперед, у цивільних людей, що ситуація може змінитися, щоб була якась паніка. Але цього не вийде. Тому що наші люди вже навчилися відрізняти інформацію", - додав він.

Російський незалежний Telegram-канал "Агентство" вважає, що з усього опублікованого ролика лише останній фрагмент знятий у Рижівці. Тому заява Кадирова з самого початку виглядала як на фейк. Український OSINT-проект "Кіберборошно" наголошує, що військові дізналися про "захоплення" села теж із новин.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко нагадує, що десь із зими почастішали обстріли Білопільської громади, саме тому раніше було ухвалено рішення про евакуацію цивільних.

"Як правило, після обстрілів росіяни заводять свої ДРГ. Мета - перевірити лінію оборони, виявити наші вогневі точки, провести розвідку на місці та спробувати розтягнути наші сили. Плюс можуть ставитися завдання щодо певних диверсій, наприклад, виявлення та знищення засобів ППО", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

Що сталося насправді: заяви Зеленського та військових

Зранку 10 червня керівник "Центру протидії дезінформації" Андрій Коваленко заявив, що активних бойових дій у прикордонних районах Сумської області немає.

"Станом на зараз - це не початок того ж, що було в Харківській області. Росіяни спробували промацати оборону у напрямку Рижівки, яка є "супутником" російського Тьоткіно. Сили оборони ситуацію контролюють, ворог отримав вогневу поразку", - зазначив він.

Він також додав, що вкид Кадирова міг бути ставкою на інформаційну компоненту. Але щодо загрози прориву росіян, вона зберігається.

За словами спікера Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова, жодних російських військ у Рижівці немає. А російський прапор, який вивісили на одній із будівель, замінували.

ЗСУ розуміли, що це може бути смертельна провокація диверсантів чи тих, кого підкупили окупанти. Тому прапор "розмінували" з використанням дронів, більше в Рижівці російської ганчірки немає, наголосив він.

Президент Володимир Зеленський теж заспокоював українців. Він заявив, що Сили оборони повністю контролюють ситуацію в Сумській області та успішно знищують ворожі диверсійні групи.

"Щодо села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає", - додав він.

Де знаходиться село та чи можуть звідти прорватися в Сумську область

Рижівка розташована в Сумській області на кордоні, лише за два кілометри від селища Тьоткіно Курської області. Село знаходиться настільки близько, що навіть має спільну вулицю із російським "сателітом".

Зазначимо, бійці легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" та "Сибірського батальйону", які воюють за Україну, неодноразово заходили до Тьоткіного. В українському ж селі майже немає людей, а дорога вздовж кордону замінована. Місцевий староста Сергій Анікін заявив, що на 10 червня там залишаються дев'ять осіб.

Фото: від Рижівки кілька кілометрів до важливої дороги до Сум, але навряд чи росіяни там готують прорив (google.com/maps)

Як зазначають аналітики проекту DeepState, ситуація не змінювалася з 2022 року. Рижівка знаходиться в "сірій зоні", куди регулярно заходять диверсійні групи. Тобто подібна акція могла бути здійснена будь-якого іншого дня.

Проблема Рижівки - географічна. Доцільності перекидати туди великі українські сили немає, бо для цього потрібен контроль над Тьоткіним, наголошують у DeepState.

"(Рижівка, - ред.) розташовується у смузі державного кордону. Від території України Рижівка відокремлена річкою Сейм та лісами. Це дає можливість іноді російським диверсантам оперувати в цьому районі. Але проходять активні контрдиверсійні заходи", - пояснив географічну специфіку села Ковальов.

Зазначимо, судячи з карт, по прямій від Рижівки близько 7 км до траси Р44, яка веде з одного боку на Путивль, з іншого на Суми. Проте експерт Олександр Мусієнко не бачить у селі такого тактичного значення, щоб противник через нього відкривав новий фронт.

"Так, вони промацують лінію оборони, проводять провокації, але водночас немає ознак того, що вторгнення із застосуванням більшої кількості сил буде безпосередньо тут", - пояснив він.

З урахуванням кількості російських сил на кордоні із Сумською областю навряд чи варто казати про підготовку масштабного наступу на цій ділянці. Ворожі плацдарми поки зосереджені на їхній території у населених пунктах Суджа (Курська область) та Грайворон (Білгородська область) у бік Великої Писарівки.

"В принципі час від часу ці війська переміщуються, ДРГ діють у районі Білопільської громади і не тільки, але там найчастіше. Звичайно, це промацування оборони, але про просування вглиб і більш серйозний. наступ я б на сьогодні казати не став", - додав Мусієнко.

Навіщо росіянам ІПСО із "захопленням" Рижівки

Рамзан Кадиров часто публікує відео про поїздки та бої чеченських бойовиків в Україні. Незалежні спостерігачі неодноразово писали, що жодних реальних досягнень вони не мають, а самі відео знімалися в тилу. Через це "кадирівців" зазвичай називають "тік-ток військами".

"Те, що "кадировці" були в Курській області, про це відомо. Тому один із загонів цілком міг зайти до Рижівки, але був вибитий під вогневим впливом наших військ. Ось і все, питання зняте", - пояснює Мусієнко.

Тому експерт погоджується з думкою військових, що рейд був інформаційно-психологічною операцією.

"Не секрет, що керівництво Збройних сил та військова розвідка попереджали, що загрози для Сумської області існують. Число обстрілів зростає. І відповідні дії (ІПСО, - ред.) здійснюються, щоб залякати населення, посіяти паніку та спровокувати перекидання наших військ", - додав співбесідник.

Спікер прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону заявив, що останнім часом кількість спроб заходу диверсантів до Сумської області скоротилася. Порівняно з тим, як раніше кілька разів на тиждень ворожі ДРГ вибивали назад на російську територію.

"Не виключено, що це була робота ворожої диверсійно-розвідувальної групи, але без бойових зіткнень. Фактично вони туди (до Рижівки, - ред.) зайшли пофотографуватися", - зазначив він.

При підготовці матеріалу використовувалися: заяви військових спікерів, президента Володимира Зеленського, голови Білопільської міської громади Юрія Зарка, спікера Державної прикордонної служби Андрія Демченка, аналітика проекту DeepState, коментар керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка.