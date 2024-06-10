Проблема географии. Зачем РФ вброс о "захвате" Рыжевки и что происходит в "серой зоне"

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Как кадыровский "захват" Рыжевки оказался фейком

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров разместил пост о якобы захвате села Рыжевка. По его словам, населенный пункт "за три дня" занял полк "Ахмат" совместно с другими оккупационными подразделениями.

Пост сопровождался видео работы минометов, танков, артиллерии, ударов FPV-дронами и продвижения диверсионных групп на востоке Рыжевки. Кроме того, на кадрах запечатлен оккупант с российским триколором якобы в здании сельского совета.

Информацию о боях в приграничном районе Сумской области распространили также "Z-военкоры". Но говорили не о масштабных наступательных действиях и захвате села, а о проникновении ДРГ.

Как заявил глава Белопольской городской общины Юрий Зарко, Рыжевка фактически находится на линии столкновения, и по селу проходит государственная граница. Из-за этого диверсанты время от времени туда заходят, пользуясь географическими условиями, такими как река и леса. Однако кадыровские кадры не касаются Рыжевки.

"В том плане, что нет таких зданий, нет такой реки, которую мы видели на фотографиях в социальных сетях", - добавил он.

По его мнению, громкие заявления могут быть ответом на весенний рейд "Российского добровольческого корпуса" в поселок Теткино в Курской области. Или информационно-психологической операцией, чтобы посеять панику.

"Пока очень трудно сказать, какая там логика. Возможно, это просто желание оттянуть наши силы, посеять неуверенность, в первую очередь, у гражданских людей, что ситуация может измениться, чтобы была какая-то паника. Но этого не получится. Потому что наши люди уже научились отличать информацию", - добавил он.

Российский независимый Telegram-канал "Агентство" считает, что из всего опубликованного ролика только последний фрагмент снят в Рыжевке. Поэтому заявление Кадырова изначально смахивало на фейк. Украинский OSINT-проект "Кiберборошно" подчеркивает, что военные узнали о "захвате" села тоже из новостей.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко напоминает, что где-то с зимы участились обстрелы Белопольской общины, именно поэтому ранее было принято решение об эвакуации гражданских.

"Как правило, после обстрелов россияне заводят свои ДРГ. Цель - проверить линию обороны, выявить наши огневые точки, провести разведку на месте и попытаться растянуть наши силы. Плюс могут ставиться задачи по определенным диверсиям, например, выявлению и уничтожению средств ПВО", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Что произошло на самом деле: заявления Зеленского и военных

Утром 10 июня руководитель "Центра противодействия дезинформации" Андрей Коваленко заявил, что активных боевых действий в приграничных районах Сумской области нет.

"По состоянию на сейчас - это не начало того же, что было в Харьковской области. Россияне попытались прощупать оборону в направлении Рыжевки, которая является "спутником" российского Теткино. Силы обороны ситуацию контролируют, враг получил огневое поражение", - отметил он.

Он также добавил, что вброс Кадырова мог быть ставкой на информационную компоненту. Но что касается угрозы прорыва россиян, она сохраняется.

По словам спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, никаких российских войск в Рыжевке нет. А российский флаг, который вывесили на одном из зданий, был заминирован.

ВСУ понимали, что это может быть смертельная провокация диверсантов или тех, кого подкупили оккупанты. Поэтому флаг "разминировали" с использованием дронов, больше в Рыжевке российской тряпки нет, подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский тоже успокаивал украинцев. Он заявил, что Силы обороны полностью контролируют ситуацию в Сумской области и успешно уничтожают вражеские диверсионные группы.

"Что касается села Рыжевка, оккупант попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта нет", - добавил он.

Где находится село и могут ли оттуда прорваться в Сумскую область

Рыжевка расположена в Сумской области на границе, всего в двух километрах от поселка Теткино Курской области. Село находится настолько близко, что даже имеет общую улицу с российским "сателлитом".

Отметим, бойцы легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона", которые воюют за Украину, неоднократно заходили в Теткино. В украинском же селе почти нет людей, а дорога вдоль границы заминирована. Местный староста Сергей Аникин заявил что на 10 июня там остаются девять человек.

Фото: от Рыжевки несколько километров до важной дороги на Сумы, но вряд ли россияне там готовят прорыв (google.com/maps)

Как отмечают аналитики проекта DeepState, ситуация не менялась с 2022 года. Рыжевка находится в "серой зоне", куда регулярно заходят диверсионные группы. То есть подобная акция могла быть совершена в любой другой день.

Проблема Рыжевки - географическая. Целесообразности перебрасывать туда большие украинские силы нет, потому что для этого нужен контроль над Теткино, подчеркивают в DeepState.

"(Рыжевка, - ред.) располагается в полосе государственной границы. От территории Украины Рыжевка отделена рекой Сейм и лесами. Это дает возможность иногда российским диверсантам оперировать в этом районе. Но проходят активные контрдиверсионные мероприятия", - объяснил географическую специфику села Ковалев.

Отметим, судя по картам, по прямой от Рыжевки около 7 км до трассы Р44, которая ведет с одной стороны на Путивль, с другой на Сумы. Тем не менее эксперт Александр Мусиенко не видит в селе такого тактического значения, чтобы противник через него открывал новый фронт.

"Да, они прощупывают линию обороны, проводят провокации, но вместе с тем нет признаков того, что вторжение с применением большего количества сил будет непосредственно здесь", - объяснил он.

С учетом количества российских сил на границе с Сумской областью вряд ли стоит говорить о подготовке масштабного наступления на данном участке. Вражеские плацдармы пока сосредоточены на их территории в населенных пунктах Суджа (Курская область) и Грайворон (Белгородская область) в сторону Великой Писаревки.

"В принципе время от времени эти войска перемещаются, ДРГ действуют в районе Белопольской общины и не только, но там чаще всего. Конечно, это прощупывание обороны, но о продвижении вглубь и более серьезном наступлении я бы на сегодня говорить не стал", - добавил Мусиенко.

Зачем россиянам ИПСО с "захватом" Рыжевки

Рамзан Кадыров часто публикует видео о поездках и боях чеченских боевиков в Украине. Независимые наблюдатели неоднократно писали, что никаких реальных достижений у них нет, а сами видео снимались в тылу. Из-за этого "кадыровцев" обычно называют "тик-ток войсками".

"То, что "кадыровцы" были в Курской области, об этом известно. Поэтому один из отрядов вполне мог зайти в Рыжевку, но был выбит под огневым влиянием наших войск. Вот и все, вопрос снят", - объясняет Мусиенко.

Поэтому эксперт соглашается с мнением военных, что рейд был информационно-психологической операцией.

"Не секрет, что руководство Вооруженных сил и военная разведка предупреждали, что угрозы для Сумской области существуют. Число обстрелов растет. И соответствующие действия (ИПСО, - ред.) совершаются, чтобы запугать население, посеять панику и спровоцировать переброску наших войск", - добавил собеседник.

Спикер пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона заявил, что в последнее время количество попыток захода диверсантов в Сумскую область сократилось. По сравнению с тем, как раньше по нескольку раз в неделю вражеские ДРГ выбивали назад на российскую территорию.

"Не исключено, что это была работа вражеской диверсионно-разведывательной группы, но без боестолкновений. Фактически они туда (в Рыжевку, - ред.) зашли пофотографироваться", - отметил он.

При подготовке материала использовались: заявления военных спикеров, президента Владимира Зеленского, главы Белопольской городской общины Юрия Зарко, спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, аналитика проекта DeepState, комментарий руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко.