Проблема не в формате. Россия не хочет урегулировать войну на Донбассе, - Кент

По словам Кента, сейчас в Украине есть механизмы, которые могут помочь завершить конфликт на территории Донбасса.

"У нас есть минская Трехсторонняя контактная группа по Донбассу, нормандский процесс. Другие конфликты имеют другие механизмы. Общий знаменатель - нежелание россиян выполнять взятые на себя обязательства", - отметил Кент.

Заместитель помощника госсекретаря США добавил, что Россия не выполняет свои обязательства, которые были отмечены в минских соглашениях в 2015 году. Обещания страны-агрессора являются идентичными обещаниям, которые Путин давал президенту Грузии в 2008 году.

"И они аналогичны обещаниям, которые Борис Ельцин дал в отношении Приднестровья еще в 1999 году", - заметил Кент.

Впрочем, проблема не в формате. Джордж Кент убежден, что Российская Федерация не заинтересована в завершении конфликтов, поскольку таким образом она имеет возможность влиять на судьбу стран, которые борются с ее агрессией.