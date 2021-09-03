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Проблема не в формате. Россия не хочет урегулировать войну на Донбассе, - Кент

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Киев, Пятница 03 сентября 2021 17:36
Проблема не в формате. Россия не хочет урегулировать войну на Донбассе, - Кент Фото: Джордж Кент высказался относительно войны на Донбассе (фото synod.ugcc.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация не заинтересована в урегулировании конфликта на Донбассе.Таким образом она имеет возможность влиять на судьбу стран, которые борются с российской агрессией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента во время интервью для телеканала "Дом"

По словам Кента, сейчас в Украине есть механизмы, которые могут помочь завершить конфликт на территории Донбасса.

"У нас есть минская Трехсторонняя контактная группа по Донбассу, нормандский процесс. Другие конфликты имеют другие механизмы. Общий знаменатель - нежелание россиян выполнять взятые на себя обязательства", - отметил Кент.

Заместитель помощника госсекретаря США добавил, что Россия не выполняет свои обязательства, которые были отмечены в минских соглашениях в 2015 году. Обещания страны-агрессора являются идентичными обещаниям, которые Путин давал президенту Грузии в 2008 году.

"И они аналогичны обещаниям, которые Борис Ельцин дал в отношении Приднестровья еще в 1999 году", - заметил Кент.

Впрочем, проблема не в формате. Джордж Кент убежден, что Российская Федерация не заинтересована в завершении конфликтов, поскольку таким образом она имеет возможность влиять на судьбу стран, которые борются с ее агрессией.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Донбасс
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