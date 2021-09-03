Проблема не у форматі. Росія не хоче врегульовувати війну на Донбасі, - Кент

Російська Федерація не зацікавлена в врегулюванні конфлікту на Донбасі.Таким чином вона має можливість впливати на долю країн, які борються з російською агресією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника помічника держсекретаря США Джорджа Кента під час інтерв'ю для телеканалу "Дім"

За словами Кента, наразі в Україні є механізми, яки можуть допомогти завершити конфлікт на території Донбасу.

"У нас є мінська Тристороння контактна група щодо Донбасу, нормандський процес. Інші конфлікти мають інші механізми. Спільний знаменник - небажання росіян виконувати взяті на себе зобов'язання", - відзначив Кент.

Заступник помічника держсекретаря США додав, що Росія не виконує свої зобов'язання, які були відзначені в мінських угодах у 2015 році. Обіцянки країни-агресора є ідентичними обіцянкам, які Путін давав президенту Грузії у 2008 році.

"І вони аналогічні обіцянкам, які Борис Єльцин дав щодо Придністров'я ще у 1999 році", - зауважив Кент.

Втім, проблема не в форматі. Джордж Кент переконаний у тому, Російська Федерація не зацікавлена в завершенні конфліктів, оскільки таким чином вона має можливість впливати на долю країн, які борються з її агресією.