Проблема боргів в енергетиці заважає залучати інвесторів у галузь, - радник прем’єра

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника прем'єр-міністра, члену наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка.

"Інвесторів, на справді, не треба залучати. Скажу більше - їх навіть шукати не треба, достатньо створити умови, вони самі вас знайдуть. Без фінансово-економічного збалансування роботи ринку електроенергії таких передумов, безумовно, зроблено не буде і інвестори не прийдуть. В першу чергу, безумовно, необхідно вирішити питання боргів", - сказав він.

Бойко наголосив, що борги генеруються з декількох причин. Першою причиною він назвав економічну незбалансованість всіх тарифів в енергетичній галузі.

Ще одною причиною формування боргів радник прем’єра назвав споживачів, які не платять за спожиту електроенергію і на них розповсюджується заборона на відключення.

Також він додав, що ряд компаній дозволяє собі не виконувати покладені на них спеціальні обов’язки.

"Допоки не буде фінансового-економічного збалансування ринку електроенергії, ніякі інвестиції в цю галузь не підуть", - підсумував Бойко.

Раніше повідомлялося, що компанія "Енергоатом" з вересня забезпечує повну оплату поточних фінансових обов’язків, частково погашає борги на енергоринку, але на кінець року все одно матиме 17 млрд грн боргу через відсутність інших джерел фінансування.

Експерти вважають, що Кабмін має докапіталізувати "Енергоатом" або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.