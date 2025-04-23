Проблема багатьох міст: Конотопська громада Сумської області наполягає на оновленні генплану

Цей пункт внесли у програму комплексного відновлення громади, затверджену у квітні його року.

Вона повідомила, що на початку квітня ще одна українська територіальна громада затвердила програму свого комплексного відновлення - стратегічний документ, який ще з кінця 2023 року почали презентувати українські громади і області. Нині, за її словами, ці програми створюють десятки українських громад і декілька областей.

"Програма комплексного відновлення - це не просто план дій, які потрібні, щоб відновити громаду. Це, по-перше, глибокий аналіз її проблем у всіх сферах життєдіяльності, чіткий план щодо їх вирішення, а також можливостей громади на перспективу. На жаль, як виявилося, далеко не всі громади розуміють, що знаходиться на їх території і що можна розвивати. Наприклад, скільки комунального майна вона має", - пояснила Шуляк.

Одна з останніх громад, що не лише розробила, а й затвердила програму свого комплексного відновлення - Конотопська громада, що розташована в одній з найбільш постраждалих внаслідок російського вторгнення областей - Сумській.

Поряд з планом дій, які стосуються економічної, демографічної, соціальної і екологічної сфер, у громаді наголошують на необхідності перегляду наявної містобудівної документації, яка, по-перше, давно застаріла, по-друге - не відповідає вимогам якісного відновлення і розвитку. Йдеться, зокрема, про Генеральний план міста Конотоп, а також розроблення містобудівної документації на с. Підлипне, с. Калинівка та с. Лобківка, що увійшли до складу Конотопської міської територіальної громади.

"Діючий Генплан розроблено ще на початку нульових років, тобто він є дуже застарілим. На даний час розроблено проект внесення змін до Генерального плану міста. Даний проєкт перебуває на етапі погодження експертизи. Також розроблено проєкт Плану зонування міста Конотоп, який потребує затвердження, одразу після затвердження внесення змін до Генерального плану. Місцева влада розуміла, що Генплан потребував перегляду, враховуючи як пошкодження від війни, так і нову заплановану оборонну інфраструктуру, а також відповідь на динамічну міграційну ситуацію та відродження промислових районів", - зауважила Олена Шуляк.

Вона пояснила, що Конотоп історично був великим транспортним вузлом, що пов’язував Україну з РФ та Білоруссю, проте через військову агресію ці зв’язки були повністю розірвані. Це призвело до суттєвих втрат для підприємств, орієнтованих на експорт продукції до цих країн, і транспортний вузол втратив свою колишню економічну значущість. Однак, незважаючи на втрату сполучення з РФ, Конотоп залишається важливим транспортним вузлом, особливо для внутрішніх перевезень між регіонами України.

"Відтак, Генеральний план повинен включати розвиток нових транспортних коридорів, які посилять зв'язок із західними та південними регіонами країни, а також міжнародні маршрути через Україну", - підкреслила Шуляк.

Крім цього, додала вона, місцева влада усвідомлює, що у зв’язку з кардинальними змінами у політичній та економічній ситуації, оновлення генерального плану Конотопа є критично необхідним кроком для забезпечення майбутнього розвитку міста. План повинен включати нові напрямки економічної діяльності, інтеграцію до внутрішніх та міжнародних ринків, а також враховувати нові виклики безпеки та просторового розвитку міста в умовах війни, зазначила Шуляк.

Парламентарка наголосила - у багатьох великих міст немає актуальних генеральних планів розвитку, оскільки це вигідно корумпованим представникам місцевої влади.

"Часто мери не хочуть розробляти актуальну містобудівну документацію, тому що застарілий Генплан і його положення можна уточнювати детальними планами території, адже так домовилися із забудовниками і це вигідно. Наприклад, Київ досі живе за документацією 1997 року, що є неприпустимо", – резюмувала Шуляк.