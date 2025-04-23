Проблема многих городов: Конотопская громада Сумской области настаивает на обновлении генплана

Этот пункт внесли в программу комплексного восстановления громады, утвержденную в апреле его года.

Она сообщила, что в начале апреля еще одна украинская территориальная громада утвердила программу своего комплексного восстановления - стратегический документ, который еще с конца 2023 года начали презентовать украинские громады и области. Сейчас, по ее словам, эти программы создают десятки украинских громад и несколько областей.

"Программа комплексного восстановления - это не просто план действий, которые нужны, чтобы восстановить громаду. Это, во-первых, глубокий анализ ее проблем во всех сферах жизнедеятельности, четкий план по их решению, а также возможностей громады на перспективу. К сожалению, как оказалось, далеко не все громады понимают, что находится на их территории и что можно развивать. Например, сколько коммунального имущества она имеет", - пояснила Шуляк.

Одна из последних громад, которая не только разработала, но и утвердила программу своего комплексного восстановления - Конотопская громада, расположенная в одной из наиболее пострадавших в результате российского вторжения областей - Сумской.

Наряду с планом действий, касающихся экономической, демографической, социальной и экологической сфер, в громаде подчеркивают необходимость пересмотра имеющейся градостроительной документации, которая, во-первых, давно устарела, во-вторых - не отвечает требованиям качественного восстановления и развития. Речь идет, в частности, о Генеральном плане города Конотоп, а также разработке градостроительной документации на с. Подлипное, с. Калиновка и с. Лобковка, вошедших в состав Конотопской городской территориальной громады.

"Действующий Генплан разработан еще в начале нулевых годов, то есть он является очень устаревшим. В настоящее время разработан проект внесения изменений в Генеральный план города. Данный проект находится на этапе согласования экспертизы. Также разработан проект Плана зонирования города Конотоп, который требует утверждения, сразу после утверждения внесения изменений в Генеральный план. Местные власти понимали, что Генплан нуждался в пересмотре, учитывая как повреждения от войны, так и новую запланированную оборонную инфраструктуру, а также ответ на динамичную миграционную ситуацию и возрождение промышленных районов", - отметила Елена Шуляк.

Она пояснила, что Конотоп исторически был крупным транспортным узлом, который связывал Украину с РФ и Беларусью, однако из-за военной агрессии эти связи были полностью разорваны. Это привело к существенным потерям для предприятий, ориентированных на экспорт продукции в эти страны, и транспортный узел потерял свою прежнюю экономическую значимость. Однако, несмотря на потерю сообщения с РФ, Конотоп остается важным транспортным узлом, особенно для внутренних перевозок между регионами Украины.

"Следовательно, Генеральный план должен включать развитие новых транспортных коридоров, которые усилят связь с западными и южными регионами страны, а также международные маршруты через Украину", - подчеркнула Шуляк.

Кроме этого, добавила она, местные власти осознают, что в связи с кардинальными изменениями в политической и экономической ситуации, обновление генерального плана Конотопа является критически необходимым шагом для обеспечения будущего развития города. План должен включать новые направления экономической деятельности, интеграцию во внутренние и международные рынки, а также учитывать новые вызовы безопасности и пространственного развития города в условиях войны, отметила Шуляк.

Парламентарий подчеркнула - во многих крупных городах нет актуальных генеральных планов развития, поскольку это выгодно коррумпированным представителям местной власти.

"Часто мэры не хотят разрабатывать актуальную градостроительную документацию, потому что устаревший Генплан и его положения можно уточнять детальными планами территории, ведь так договорились с застройщиками и это выгодно. Например, Киев до сих пор живет по документации 1997 года, что недопустимо", - резюмировала Шуляк.