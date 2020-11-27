Проблем с кислородом для больниц у Украины нет, - Данилов

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

У Украины нет проблем с кислородом для больниц, который необходим для оказания помощи пациентам с коронавирусом. При этом существует определенные вопросы с логистикой и техническим обеспечением.

Об этом в интервью "Фокусу" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, в Украине есть почти 20 сертифицированных производств кислорода.

"Проблемы с кислородом в стране нет. Есть вопросы логистики, технического обеспечения. Но они решаются. Я не могу сказать, что все сидят и чего-то ждут. Да, возникают нестандартные ситуации - бывают случаи, которые вызывают резонанс, но это не массовое явление", - сказал Данилов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что проблемы с обеспечением кислородом больничных коек наблюдаются в Киеве, Харьковской и Черкасской областях.

Отметим, до конца ноября в Министерстве здравоохранения планировали обеспечить кислородом около 60 тысяч больничных кроватей.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 27 ноября в стране введено почти 56 тысяч кроватей для COVID-19.