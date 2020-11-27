Проблем с кислородом для больниц у Украины нет, - Данилов

У Украины нет проблем с кислородом для больниц, который необходим для оказания помощи пациентам с коронавирусом. При этом существует определенные вопросы с логистикой и техническим обеспечением.
Об этом в интервью "Фокусу" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
По его словам, в Украине есть почти 20 сертифицированных производств кислорода.
"Проблемы с кислородом в стране нет. Есть вопросы логистики, технического обеспечения. Но они решаются. Я не могу сказать, что все сидят и чего-то ждут. Да, возникают нестандартные ситуации - бывают случаи, которые вызывают резонанс, но это не массовое явление", - сказал Данилов.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что проблемы с обеспечением кислородом больничных коек наблюдаются в Киеве, Харьковской и Черкасской областях.
Отметим, до конца ноября в Министерстве здравоохранения планировали обеспечить кислородом около 60 тысяч больничных кроватей.
Как писало РБК-Украина, по состоянию на 27 ноября в стране введено почти 56 тысяч кроватей для COVID-19.