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Проблем з киснем для лікарень у України немає, - Данілов

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 14:38
Проблем з киснем для лікарень у України немає, - Данілов
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В України немає проблем з киснем для лікарень, який необхідний для надання допомоги пацієнтам з коронавірусом. При цьому є певні питання з логістикою і технічним забезпеченням.

Про це в інтерв'ю "Фокусу" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, в Україні є майже 20 сертифікованих виробництв кисню.

"Проблеми з киснем в країні немає. Є питання логістики, технічного забезпечення. Але вони вирішуються. Я не можу сказати, що всі сидять і чогось чекають. Так, виникають нестандартні ситуації - бувають випадки, які викликають резонанс, але це не масове явище", - сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що проблеми з забезпеченням киснем лікарняних ліжок спостерігаються в Києві, Харківській та Черкаській областях.

Відзначимо, до кінця листопада в Міністерстві охорони здоров'я планували забезпечити киснем близько 60 тисяч лікарняних ліжок.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 27 листопада в країні введено майже 56 тисяч ліжок для COVID-19.

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