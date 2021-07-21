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Пробки в Киеве: на каких улицах затруднено движение транспорта

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Киев, Среда 21 июля 2021 08:37
Пробки в Киеве: на каких улицах затруднено движение транспорта Фото: в Киеве образовались пробки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве образовались пробки на улицах города. Осложнено движение транспорта, в частности, на правом берегу столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карты Google Maps.

В пробках стоят, в частности, проспекты Победы, Валерия Лобановского, Голосеевский, Степана Бандеры, Героев Сталинграда, Большая кольцевая дорога.

Также в пробках стоят улицы Богатырская, Семена Скляренко, Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Жилянская, Сечевых Стрельцов, Глубочицкая и Николая Гринченко, центр города и Подол.

Пробки образовались на Дарницком мосту, мосту имени Патона. Также затруднено движение транспорта на Бориспольском шоссе.

Пробки в Киеве: на каких улицах затруднено движение транспорта

Отметим, в Киеве ночью был дождь. Несколько дней назад город накрыл мощный ливень, в результате которого образовался транспортный коллапс.

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