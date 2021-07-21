Пробки в Киеве: на каких улицах затруднено движение транспорта
В Киеве образовались пробки на улицах города. Осложнено движение транспорта, в частности, на правом берегу столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карты Google Maps.
В пробках стоят, в частности, проспекты Победы, Валерия Лобановского, Голосеевский, Степана Бандеры, Героев Сталинграда, Большая кольцевая дорога.
Также в пробках стоят улицы Богатырская, Семена Скляренко, Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Жилянская, Сечевых Стрельцов, Глубочицкая и Николая Гринченко, центр города и Подол.
Пробки образовались на Дарницком мосту, мосту имени Патона. Также затруднено движение транспорта на Бориспольском шоссе.
Отметим, в Киеве ночью был дождь. Несколько дней назад город накрыл мощный ливень, в результате которого образовался транспортный коллапс.