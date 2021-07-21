Затори в Києві: на яких вулицях ускладнено рух транспорту
Фото: у Києві утворились затори (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві утворились затори на вулицях міста. Ускладнено рух транспорту, зокрема, на правому березі столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карти Google Maps.
У заторах стоять, зокрема, проспекти Перемоги, Валерія Лобановського, Голосіївський, Степана Бандери, Героїв Сталінграда, Велика кільцева дорога.
Також у заторах стоять вулиці Богатирська, Семена Скляренка, Олени Теліги, Вадима Гетьмана, Жилянська, Січових Стрільців, Глибочицька та Миколи Грінченка, центр міста та Поділ.
Затори утворились на Дарницькому мосту, мосту імені Патона. Також ускладнено рух транспорту на Бориспільському шосе.
Зазначимо, у Києві вночі був дощ. Декілька днів тому місто накрила потужна злива, в результаті якої утворився транспортний колапс.