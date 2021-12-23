UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пробки в Киеве: на каких дорогах столицы затруднено движение

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 23 декабря в Киеве образовались пробки. Движение затруднено на некоторых улицах в центре столицы, а также на магистралях, где произошли ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

Правый берег

На правом берегу Киева пробки замечены на бульваре Дружбы Народов, проспекте Победы, Набережном шоссе и Голосеевском проспекте. Также движение затруднено на проспекте Степана Бандеры. Среди причин - аварии на некоторых участках магистралей.

На Большой окружной дороге произошло сразу семь ДТП. Это послужило причиной пробок на отдельных участках магистрали. Так, три аварии на объездной в районе улицы Академика Заболотного привели к заторам в обе стороны движения.

Пробки в сторону левого берега наблюдаются на мостах Метро и Патона. На Южном мосту замечены незначительные заторы в обе стороны.

Левый берег

На левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Николая Бажана, Бориспольском шоссе и отдельных участках Харьковского шоссе. Медленно движутся автомобили по проспекту Юрия Гагарина и Броварском проспекте.

Фото: карта пробок в Киеве вечером 23 декабря (google.com/maps)

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевДТП