Пробийте його за VIN-кодом: як розшифрувати головний номер автомобіля

Надто багато значать автомобілі для суспільства, щоб робити всі їх невідрізними один від одного – це людство зрозуміло ще століття тому. Та і самим автовиробникам була потрібна чітка ідентифікація кожного випущеного екземпляра (рекламації, сервіс, ремонти, запчастини). Тому поступово заводи почали запроваджувати ту чи іншу систему нумерації своєї продукції. Спочатку це була просто "наскрізна" нумерація машин, потім деякі компанії почали виокремлювати моделі і версії шасі. Але з часом і цього виявилося замало.

Для чого потрібен VIN-код

Вже у середині минулого століття, коли автомобілі виробництва різних країн і континентів почали "перемішуватись" по всьому світу, виникла потреба у єдиній всесвітній системі ідентифікації транспортних засобів.

І було створено сьогоднішній сімнадцятизначний VIN-код – Vehicle Identification Number (від англ.– ідентифікаційний номер автомобіля). І вже до 1980-х років він перетворився на таке собі досьє транспортного засобу, з якого можна дізнатись основні характеристики не певної моделі даної марки, а кожного конкретного екземпляра. При тому що код формується за єдиним всесвітнім принципом, мають місце невеликі відмінності у брендів.

Як розкодувати VIN-код

Ідентифікаційний номер автомобіля містить три групи знаків, як цифр, так і літер. Зокрема, використані всі десять цифр і латинська абетка за винятком літер I, O и Q (оскільки вони схожі за написанням на певні цифри). Не сприяє чіткості кодування те, що в одного авто на певному місці можна побачити цифру, а в іншого – літеру. І попри все, при правильному підході плутанини не виникає.

- З першого по третій знаки. WMI (World Manufacturers Identification) – код автовиробника (компанії) за стандартизованою світовою класифікацією;

- З четвертого по дев’ятий знаки. VDS (Vehicle Description Section) – частина, яка описує транспортний засіб;

- З десятого по сімнадцятий знаки. VIS (Vehicle Identification Section) – так звана група ідентифікації транспортного засобу;

Відтак, кожна з названих груп також підлягає розшифруванню, нижче ми говоримо про це.

WMI: перший знак – географічна зона світу, другий – країна. Використовуються і цифри, і літери.

Перший знак WMI

- від 1 до 5 – Північна Америка;

- від 6 до 7 - Океанія;

- від 8 до 9 - Південна Америка;

- від A до H - Африка;

- від J до R - Азія;

- від S до Z - Європа;

Другий знак WMI

Тут кодується держава, де зробили конкретне авто. Але розшифровувати другий знак слід тільки разом з першим, тому використовується свого роду таблиця. Наприклад:

Африка

АА-АН ЮАР, DA-DE Єгипет, EA-EE Ефіопія

Азія

JA-JT Японія, KL-KR Корея, LA-L0 Китай, MA-ME Індія, NL-NR Туреччина, RF-RK Тайвань

Європа

SA-SM Велика Британія, SN-ST Німеччина, SU-SZ Польща, TJ-TP Чехія, TR-TV Угорщина, UU-UZ Румунія, U5-U7 Словаччина, VA-VE Австрія, VF-VR Франція, VS-VW Іспанія, WA-W0 Німеччина, VX-V2 Сербія, XS-XW СРСР/СНГ, X3-X0 Росія, Y6-Y0 Україна, ZA-ZR Італія

Північна Америка

1A-10 США, 4A-40 США, 5A-50 США, 2A-20 Канада, 3A-3W Мексика

Південна Америка

8A-8E Аргентина, 9A-9E Бразилія, 93-99 Бразилія

Океанія

6A-6W Австралія, 7A-7E Нова Зеландія

Третій символ коду WMI позначає автовиробника, і він теж розшифровується тільки укупі з двома попередніми. Наприклад, українські автозаводи свого часу мали такі коди:

ЗАЗ - XTE

КрАЗ – X1C

ЛуАЗ – XTD Y6L

Єврокар – Y6U

ЛАЗ – Y8A

VDS: другий блок символів. Цю групу називають описовою, бо вона складається з технічної інформації про конкретний екземпляр. З цими знаками має місце деяка безсистемність, адже дані символи (це 4 – 9 знаки VIN-коду) автовиробник зашифровує на свій розсуд.

Скажімо, у бренду Renault перша літера в групі VDS означає тип кузова машини, наприклад, у Duster це буде Н (універсал). Наступні два знаки у Renault відповідають за належність до певного сімейства марки, у сімейства Logan/Sandero/Duster це літери SR. Четвертий знак групи VDS (сьомий у загальному порядку VIN-коду) у того ж Duster буде літерою А, D, G або H. Кожна ця літера у француза позначає якусь комплектацію машини. Наступна літера – код моделі двигуна, і остання літера у коді VDS в марки Renault відповідає за тип трансмісії.

У багатьох виробників дев’ята цифра – важлива точка номера, так звана контрольна цифра VIN-коду. Її проставляє сам виробник, і за нею стає зрозумілим, чи не підроблений весь VIN на цьому автомобілі. В такому випадку дев’ята цифра VIN-коду є сумою якихось попередніх цифр. Іноді автовиробник не реалізовує цю контрольну функцію 9-го знаку, і тоді на його місці ставиться літера Z. А часом цифра або літера на 9-му місці означає особливості складання конкретного екземпляру. Наприклад, у поширеного в світі Daewoo Lanos кузов міг бути зварений у Кореї, Польщі, Україні, а з конвеєра з’їхати в Іллічівську або Запоріжжі.

VIS: третій, останній блок символів VIN-коду. Перший знак цієї групи (10-й в цілому коді) шифрує рік випуску машини. Шифр тут загальновизначений, він може бути і літерою, і цифрою:

2001 рік – 1, 2002 рік – 2, 2003 рік – 3 тощо. З 2010-го пішли літери латинської абетки: А – 2010 рік, В – 2011-й, С – 2012-й, D – 2013-й тощо. Проте, літери I, O, Q, U та Z пропускаються. Між тим, деякі цілком шановані виробники (Renault, Mercedes-Benz, Toyota та інші) рік випуску у своїх VIN-кодах не шифрують.

Далі йде 11-тий у загальному відліку знак, який позначає фабрику (завод), на конвеєрі якого остаточно склали автомобіль. Скажімо, у того ж Lanos`а коди складальних заводів були такими: 0 — ЗАО "ЗАЗ" (Україна), A — Asaka (Узбекістан), B — Bupyeong (Корея), K — Kunsan (Корея), I — (Індія), C — Changwon (Китай), W — FSO (Польща).

Зрештою, останні п’ять або шість знаків загального VIN-коду (скільки саме, залежить від бренду). Саме ці цифри називають серійним номером автівки. Виробники ведуть відлік кожен по-своєму, скажімо, з урахуванням фейсліфтингів чи без. Хоча для автовласника це не має жодного значення, бо більш точна інформація є у перших двох групах коду.

Коротко

Якщо ви купуєте машину з рук, вам буде краще завчасно розібратись з VIN-кодами даної марки і моделі. Щоби при знайомстві з екземпляром, який вам особливо цікавий, розшифрувати всі знаки і звірити їх з реальним станом справ. Це важливо зробити саме завчасно, щоб при оформленні машини після покупки не спливли якісь невідповідності.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild, Motor і інформація компаній-виробників.