UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Призывают присоединить Мариуполь к России: прокуратура объявила подозрения коллаборантам

Фото: призывают присоединить Мариуполь к России: прокуратура объявила подозрения коллаборантам (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Фейковый мэр Мариуполя и его псевдозаместители прислуживают врагу и агитируют местных присоединить Мариуполь в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

Руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий заочно объявил очередные подозрения оккупационной "верхушке" Мариуполя.

Фейковый мэр города и его четыре псевдозаместителя подстрекают местное население поддержать идею присоединения Мариуполя в Российской Федерации. Такие действия прокуратура расценила как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Угровецький сообщил, что в отношении оккупационного мэра города и его трех "заместителей" расследовали дело по факту государственной измены, которое уже направили в суд. Также оккупационный мэр подозревается в коллаборационной деятельности.

Псевдочиновникам грозит пожизненное заключение.

Напомним, что ранее полиция разоблачила бывших педагогов из Мариуполя в коллаборационной деятельности. Две женщины получили фейковые должности в одном из захваченных университетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВойна в Украине