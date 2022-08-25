Призывают присоединить Мариуполь к России: прокуратура объявила подозрения коллаборантам

Фейковый мэр Мариуполя и его псевдозаместители прислуживают врагу и агитируют местных присоединить Мариуполь в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.
Руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий заочно объявил очередные подозрения оккупационной "верхушке" Мариуполя.
Фейковый мэр города и его четыре псевдозаместителя подстрекают местное население поддержать идею присоединения Мариуполя в Российской Федерации. Такие действия прокуратура расценила как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Угровецький сообщил, что в отношении оккупационного мэра города и его трех "заместителей" расследовали дело по факту государственной измены, которое уже направили в суд. Также оккупационный мэр подозревается в коллаборационной деятельности.
Псевдочиновникам грозит пожизненное заключение.
Напомним, что ранее полиция разоблачила бывших педагогов из Мариуполя в коллаборационной деятельности. Две женщины получили фейковые должности в одном из захваченных университетов.
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